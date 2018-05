L'euro poursuit sa baisse face au dollar après la décision de Trump

Londres (awp/afp) - L'euro continuait à baisser mercredi face au dollar après l'annonce par Donald Trump de la sortie américaine de l'accord nucléaire iranien, cette décision n'ayant pas bouleversé les récentes tendances observées sur le marché des changes.

Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1856 dollar après avoir touché vers 07H20 GMT un nouveau plus bas depuis fin décembre à 1,1823 dollar. La veille, la monnaie unique valait 1,1864 dollar à 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait en revanche face à la devise japonaise à 130,16 yens, contre 129,47 yens mardi soir.

Le billet vert progressait lui aussi face à la monnaie nipponne à 109,77 yens, contre 109,13 yens la veille.

Donald Trump a annoncé mardi le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien avec un retour de toutes les sanctions, au risque d'ouvrir une période de vives tensions avec ses alliés européens et d'incertitudes quant aux ambitions atomiques de Téhéran.

Pour Lukman Otunuga, analyste pour FXTM, l'incertitude provoquée par cette décision pourrait développer un sentiment d'aversion au risque chez les investisseurs, au potentiel bénéfice de l'or et du yen, considérés comme des valeurs refuges.

Mais pour l'instant, ce scénario ne s'est pas encore produit, le dollar grimpant face à ces deux actifs.

"Le dollar a continué d'accumuler ses gains (...) et les rendements (à 10 ans) du Trésor ont une nouvelle fois passé la barre des 3%", a commenté Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Selon lui, cette progression s'explique par les récentes données économiques des Etats-Unis, "relativement bonnes".

"Pas excellentes mais clairement meilleures que celles de la zone euro ou du Royaume-Uni par exemple", a-t-il poursuivi.

L'euro, tout comme la livre britannique, est depuis plusieurs semaines sous pression face au dollar, accumulant les pertes.

La faiblesse des récentes données économiques oblige les banques centrales des deux régions à rester très prudentes dans la normalisation de leurs politiques accommodantes en privilégiant le statu quo.

La Banque d'Angleterre doit d'ailleurs annoncer jeudi sa dernière décision de politique monétaire, alors que la grande majorité des analystes s'attendent à un maintien du taux actuel.

Une hausse des taux rend la devise concernée plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.

A l'inverse, la Réserve fédérale américaine (Fed) a beaucoup plus de marges de manoeuvre et plusieurs remontées des taux sont attendues en 2018, après une première effectuée en mars.

Mardi, Jerome Powell, le président de la Fed a déclaré lors d'une conférence à Zurich que les attentes des intervenants de marchés semblaient "raisonnablement bien alignées" sur la stratégie mise en oeuvre par l'institution, "ce qui suggère que les marchés ne devraient pas être surpris par nos actes si l'économie continue à évoluer conformément aux attentes".

Ce commentaire a contribué à la hausse du dollar en renforçant la perspective que la Fed poursuive sa stratégie de resserrement monétaire.

Jeudi, les analystes s'intéresseront au rapport américain sur l'indice des prix à la consommation pour avril.

Celui-ci "sera important pour évaluer dans quelle mesure l'inflation se porte bien et si la Fed a des marges de manoeuvre pour adopter un ton encore plus agressif", a estimé M. Anthis.

Vers 09H00 GMT, l'or valait 1.306,53 dollars, contre 1.314,54 dollars mardi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 9.114,94 dollars, contre 9.160,97 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,3746 yuans pour un dollar, contre 6,3707 yuans pour un dollar mardi vers 15H30 GMT.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1856 1,1864

EUR/JPY 130,16 129,47

EUR/CHF 1,1887 1,1886

EUR/GBP 0,8754 0,8759

USD/JPY 109,77 109,13

USD/CHF 1,0024 1,0017

GBP/USD 1,3547 1,3547

bur-ktr/js/pan