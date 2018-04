L'euro poursuit sa hausse face au dollar

Londres (awp/afp) - L'euro entamait sa quatrième séance de hausse d'affilée face au dollar mercredi, les investisseurs espérant une prochaine hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE), sur fond de détente entre la Chine et les Etats-Unis concernant leur conflit commercial.

Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2374 dollar, contre 1,2356 dollar mardi vers 21H00 GMT et 1,2321 dollar lundi soir.

La monnaie unique européenne baissait légèrement face à la devise japonaise à 132,36 yens, contre 132,46 yens mardi soir.

Le billet vert reculait plus nettement face à la monnaie nipponne à 106,96 yens, contre 107,20 yens la veille au soir.

L'euro continuait sur sa lancée après un commentaire la veille du gouverneur de la banque d'Autriche et membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), Ewald Nowotny.

Selon lui, "la BCE pourrait relever son taux de dépôt de 20 points de base à -0,2% comme première étape pour normaliser ses taux", ont rappelé les analystes de la Deutsche Bank.

Le niveau du taux de dépôt dont les banques doivent s'acquitter pour déposer leurs liquidités auprès de la banque centrale est l'un des instruments de politique monétaire dont dispose la BCE avec le taux d'intérêt directeur, actuellement à zéro.

Ce commentaire a fait grimper l'euro, car il "a fourni une nouvelle indication que la BCE se rapproche d'un relèvement de ses taux, et la taille suggérée de cette première remontée se situe dans la fourchette haute de ce qui est attendu", a expliqué Lee Hardman, analyste pour MUFG.

Les hausses de taux d'intérêt de l'institution rendraient l'euro plus rémunérateur et donc plus attractif, d'où ces achats par anticipation.

Mercredi, les cambistes attendaient surtout, avant l'ouverture de la séance boursière américaine, la publication de l'indice américain des prix à la consommation (CPI), après l'annonce mardi d'une hausse plus élevée que prévu des prix à la production (PPI) américains pour mars.

"Une accélération pourrait doper la demande de billet vert", a estimé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities. Une hausse des prix plus soutenue pourrait encourager la Réserve fédérale américaine (Fed) à relever ses taux.

A ce titre, à 18H00 GMT, la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, ayant abouti à sa première hausse de taux de l'année, sera également surveillée.

Le ton résolument plus conciliant entre Pékin et Washington adopté mardi n'a pour l'instant pas profité au dollar, alors que la situation en Syrie, avec la menace de frappe occidentale, et les tensions russo-américaines restent au premier plan.

Vers 09H00 GMT, l'or valait 1.343,47 dollars contre 1.339,47 dollars la veille à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise valait 6,2860 yuans pour un dollar contre 6,2833 yuans pour un dollar mardi.

Le bitcoin valait 6.860,73 dollars, contre 6.839,61 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2374 1,2356

EUR/JPY 132,36 132,46

EUR/CHF 1,1859 1,1822

EUR/GBP 0,8717 0,8716

USD/JPY 106,96 107,20

USD/CHF 0,9582 0,9569

GBP/USD 1,4197 1,4176

