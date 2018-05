L'euro rebondit face au dollar après la baisse des droits de douane annoncée

par la Chine

Londres (awp/afp) - L'euro rebondissait mardi face au dollar, après avoir atteint la veille un plus bas depuis mi-novembre, profitant de l'annonce de la Chine d'une baisse des droits de douane sur les automobiles, dont l'Allemagne devrait bénéficier à plein.

Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1806 dollar contre 1,1791 la veille. Lundi, il était descendu jusqu'à 1,1717 dollar, son plus bas niveau depuis le 21 novembre 2017.

La monnaie unique européenne montait très légèrement aussi face à la devise japonaise à 131,06 yens, contre 130,94 yens lundi soir.

Le billet vert était stable face à la monnaie nipponne à 111,00 yens contre 111,05 yens lundi soir.

Après avoir entamé la session en baisse, l'euro s'est repris avec l'annonce de la Chine d'une réduction de 25% à 15% de ses droits de douane sur les automobiles importées.

"C'est particulièrement bénéfique pour les exportateurs allemands et japonais, qui dominent le secteur chinois", a expliqué à l'AFP Viraj Patel, analyste pour ING.

Selon M. Patel, la monnaie unique a également bénéficié de la stabilisation des actifs italiens, en attendant de futurs développements sur le front politique.

Le Mouvement 5 étoiles et la Ligue ont proposé lundi Giuseppe Conte, un juriste de 54 ans, inconnu du grand public, pour diriger le premier gouvernement populiste d'un pays fondateur du projet européen.

Mais c'est le président Sergio Mattarella qui a seul le pouvoir de désigner le prochain chef du gouvernement, et sa décision reste attendue.

Pour Derek Halpenny, analyste pour MUFG, "les risques de baisses (de l'euro) restent significatifs", alors que les marchés craignent un dérapage budgétaire de la troisième économie de la zone euro et que le vice-président de la Commission européenne chargé de l'euro, Valdis Dombrovskis, a exhorté le prochain gouvernement à mener "une politique budgétaire raisonnable".

"Le meilleur scénario pour l'euro serait que des données macroéconomiques prouvent que la contagion depuis l'Italie (où des conséquences négatives semblent inévitables) à d'autres pays membres, soit limitée", afin de ne pas entraver l'action de la Banque centrale européenne (BCE), a-t-il ajouté.

La BCE a prévu de normaliser progressivement sa politique monétaire ultra-accommodante à partir de la fin de l'année, ce qui est à terme synonyme de hausse des taux.

Et une hausse des taux rend la devise plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.

Concernant le dollar, les investisseurs digéraient les prises de parole de deux membres de la Réserve fédérale américaine (Fed), l'un avec droit de vote, l'autre sans, affirmant que l'inflation devrait être au-dessus de la barre des 2% prochainement mais que cela ne devrait pas se traduire par une accélération du rythme de normalisation.

"Cela veut probablement dire que la Fed va poursuivre sa trajectoire actuelle, prudente et progressive, de resserrement monétaire", a jugé M. Halpenny.

Cette semaine, les marchés surveilleront justement les comptes rendus des dernières réunions des banques centrales américaine et européenne, respectivement mercredi et jeudi.

Vers 09H00 GMT, l'or s'échangeait à 1.293,78 dollars, contre 1.292,60 la veille. Lundi, il est tombé à 1.282,18 dollars, son plus bas niveau depuis fin décembre.

Le bitcoin était à 8.290,95 dollars, contre 8.406,88 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,3700 yuans pour un dollar, contre 6,3835 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1806 1,1791

EUR/JPY 131,06 130,94

EUR/CHF 1,1765 1,7609

EUR/GBP 0,8770 0,8782

USD/JPY 111,00 111,05

USD/CHF 0,9964 0,9973

GBP/USD 1,3463 1,3427

