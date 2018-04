L'euro remonte légèrement face au dollar, la livre en net recul

Londres (awp/afp) - L'euro remontait légèrement face au dollar mercredi tandis que la livre britannique s'affaissait après des données sur l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni.

Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2386 dollar, contre 1,2370 dollar mardi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 132,77 yens, contre 132,37 yens la veille au soir.

Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne à 107,20 yens, contre 107,00 yens mardi.

Le dollar est reparti en baisse après avoir entamé la séance en hausse dans un marché hésitant.

"Les tensions entre la Chine et les Etats-Unis n'ont pas disparu, ce qui rend les cambistes prudents et explique un cours du dollar sans direction", a commenté Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Du côté de l'euro, l'Office européen des statistiques, Eurostat, a légèrement revu à la baisse mercredi le taux annuel d'inflation de la zone euro en mars à 1,3%, contre 1,4% dans sa première estimation du 4 avril.

Ce taux de 1,3% s'éloigne encore un peu plus de l'horizon des 2,0% souhaités par la Banque centrale européenne (BCE).

Une inflation proche de l'objectif de la BCE peut encourager la Banque centrale à normaliser sa politique économique, ce qui rendrait l'euro plus rémunérateur et plus attractif pour les cambistes.

Outre-Atlantique, les analystes attendaient des discours de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Deux responsables doivent s'exprimer, et ils pourraient éclairer le marché sur la position de la Fed sur les tensions commerciales", ont estimé les analystes de Société Générale.

Les investisseurs attendaient par ailleurs mercredi de savoir si le sommet entre le Japon et les États-Unis est un succès.

Shinzo Abe s'est envolé mardi pour la Floride où il a rencontré le président américain dans sa résidence privée de Mar-a-Lago.

Cette visite prépare le futur sommet entre le président américain et le leader nord-coréen Kim Jong Un, mais les deux dirigeants évoqueront également leurs relations commerciales.

La livre britannique, quant à elle, restait sous pression après avoir atteint mardi un nouveau sommet depuis le vote du Brexit.

L'inflation au Royaume-Uni a ralenti à 2,5% sur un an en mars, alors que les marchés attendaient une inflation stable à 2,7%.

"Les marchés se sont peut-être un peu avancés en pensant qu'une hausse des taux était assurée en mai", a indiqué Samuel Tombs, analyste chez Pantheon Macroeconomics.

Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.351,70 dollars contre 1.347,46 dollars mardi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 8.097,60 dollars, contre 7.914,70 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,2745 yuans pour un dollar contre 6,2825 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.

Cours de mercredi Cours de mardi

-------------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2386 1,2370

EUR/JPY 132,77 132,37

EUR/CHF 1,1970 1,1952

EUR/GBP 0,8702 0,8658

USD/JPY 107,20 107,00

USD/CHF 0,9667 0,9663

GBP/USD 1,4232 1,4288

