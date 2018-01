L'euro repart à la hausse face au dollar après les minutes de la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro repartait à la hausse jeudi face au dollar, porté par les minutes de la dernière réunion monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), les cambistes se détournant des tribulations du billet vert liées à la Chine.

Vers 14H00 GMT (15H00 HEC), l'euro valait 1,2026 dollar, contre 1,1948 dollar mercredi vers 22H00 GMT et 1,1936 dollar mardi soir.

La monnaie unique européenne gagnait également du terrain face à la devise japonaise, à 134,15 yens pour un euro contre 133,15 yens la veille.

Le billet vert montait un peu face à la monnaie nipponne, à 111,53 yens pour un dollar contre 111,44 yens mercredi soir.

"Les minutes plutôt confiantes de la BCE ont fait remonter l'euro à 1,20 dollar", a commenté Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE, tenue les 13 et 14 décembre dernier, a en effet montré que si l'économie de la zone euro continue de croître et que l'inflation continue de se diriger vers le niveau cible de 2%, le Conseil des gouverneurs pourrait "réviser tôt" en 2018 les éléments de langage liés à sa position et ses attentes en matière de politique monétaire.

Ce que ces propos impliquent est que "la BCE pourrait être prête à préciser un peu la période à laquelle elle s'attend pouvoir être en mesure de relever ses taux", a expliqué Neil Wilson, analyste chez ETX Capital.

La ligne répétée par le président de la BCE, Mario Draghi, est actuellement que la banque centrale ne relèvera pas ses taux avant fin 2018.

L'euro a de nouveau grimpé au-dessus du seuil de 1,20 dollar, "mais il y a peu d'autres éléments dans les minutes qui pourraient laisser à penser que la BCE prévoit d'être encore plus confiante" dans les mois à venir, ce qui implique que la hausse de l'euro pourrait être de courte durée, a prévenu M. Wilson.

De son côté, le dollar resté affecté par son parcours en montagnes russes de mercredi.

La monnaie américaine s'était soudainement dépréciée mercredi après un article de l'agence de presse Bloomberg selon lequel Pékin s'apprêterait à ralentir le rythme de ses achats de dette américaine voire à chercher à y mettre un terme.

Une telle perspective avait aussitôt ébranlé Wall Street, agité les marchés obligataires et fait trébucher le dollar, car la Chine est avec le Japon l'un des deux principaux détenteurs de dette américaine.

La réduction des achats de bons du Trésor par Pékin équivaudrait de facto à un resserrement monétaire et pourrait avoir un impact sur le nombre de hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) en 2018. La Fed prévoit de relever trois fois ses taux cette année.

Mais la Chine a démenti jeudi ces informations de presse, estimant qu'elles étaient "peut-être basées sur des sources erronées ou qu'il s'agi(ssai)t peut-être (simplement) de fausses nouvelles".

"Pour le moment, il semble que les nouvelles en provenance de Chine sont plus motivées par un aspect politique et un message indirect au président américain Donald Trump qui réfléchirait à des sanctions commerciales contre le pays" et dénonce régulièrement le déséquilibre des échanges sino-américains, a expliqué Hussein Sayed, analyste chez FXTM.

Comme l'a fait remarquer Lee Hardman, analyste chez MUFG, les prévisions de la banque d'un affaiblissement du dollar "reposent en partie sur le risque de voir l'administration Trump axer encore plus sa politique sur un protectionnisme commercial après l'adoption de sa réforme fiscale".

Et jeudi, le billet vert souffrait de l'annonce d'une baisse, inattendue et pour la première fois en 16 mois, des prix à la production aux États-Unis en décembre.

Les cambistes se tournaient désormais vers les données sur l'inflation en décembre, qui sont d'autant plus scrutées que la faiblesse de l'inflation continue d'être un casse-tête pour la Fed et freine toute velléité d'accélération du resserrement monétaire aux États-Unis.

Vers 14H00, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 88,99 pence pour un euro, mais montait face au billet vert, à 1,3517 dollar pour une livre.

La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1735 franc suisse pour un euro, mais montait face à la devise américaine, à 0,9755 franc pour un dollar.

La monnaie chinoise montait face au billet vert, à 6,4990 yuans pour un dollar contre 6,5082 yuans mercredi vers 15H30.

L'once d'or a fini à 1.319,85 dollars au fixing du matin, contre 1.319,75 dollars mercredi au fixing du soir.

Le bitcoin reculait à 13.709,50 dollars contre 14.501,52 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

----------------------------------

14H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2026 1,1948

EUR/JPY 134,15 133,15

EUR/CHF 1,1735 1,1697

EUR/GBP 0,8899 0,8845

USD/JPY 111,53 111,44

USD/CHF 0,9755 0,9789

GBP/USD 1,3517 1,3508

acd/js/az