L'euro résiste face au dollar avant la fin de la réunion de la Fed

Tokyo (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au billet vert mercredi, après être passé mardi sous la barre de 1,20 dollar pour la première fois depuis janvier, en attendant la conclusion plus tard dans la journée d'une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1996 dollar contre 1,1993 dollar mardi à 21H00 et 1,2078 dollar lundi soir.

La monnaie unique européenne était également stable face à la devise japonaise, à 131,75 yens, contre 131,79 yens mardi soir.

Le billet vert était quasi stable face à la monnaie nipponne à 109,80 yens contre 109,86 yens la veille au soir.

La devise européenne, qui était descendue jusqu'à 1,1982 dollar en cours de séance mardi, souffre de l'apparente meilleure santé économique des Etats-Unis alors qu'en parallèle des indicateurs en provenance d'Allemagne parus lundi ont accentué le repli de l'euro, en baisse depuis près de deux semaines.

Selon les analystes, la Banque centrale européenne (BCE) devrait garder ses taux bas encore un long moment après la fin de son programme de rachats d'actifs, prévu d'ici à la fin de l'année, ce qui pèse sur la monnaie unique.

"Les solides données américaines, aidées par une politique budgétaire expansionniste, contrastent avec les inquiétudes grandissantes concernant une accélération (de l'activité) dans le reste du monde" qui se fait attendre, notamment en zone euro, ont souligné les analystes de Morgan Stanley.

Dans ce contexte, les statistiques mensuelles sur l'emploi aux États-Unis seront particulièrement scrutées vendredi. "Ces chiffres pourraient favoriser ou faire reculer le dollar", a rappelé Stephen Innes de OANDA.

Coté zone euro, le marché attend mercredi les chiffres sur la croissance au premier trimestre et jeudi les données sur l'inflation en avril.

Mais c'est surtout la fin réunion de la Fed qui retient l'attention des investisseurs. La grande majorité des analystes ne prévoient pas l'annonce d'une remontée des taux mais misent sur un relèvement en juin.

La livre sterling continuait pour sa part à baisser fortement au lendemain de la publication d'un indicateur selon lequel l'activité dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni a progressé en avril à son rythme le plus faible depuis près d'un an et demi.

Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.308,64 dollars, contre 1.303,91 dollars mardi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 9.066,98 dollars, contre 9.015,73 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,3618. Elle n'était pas cotée lundi et mardi en raison de jours fériés. Elle valait 6,3322 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.

Cours de mercredi Cours de mardi

---------------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1996 1,1993

EUR/JPY 131,75 131,79

EUR/CHF 1,1949 1,1951

EUR/GBP 0,8823 0,8807

USD/JPY 109,80 109,86

USD/CHF 0,9962 0,9966

GBP/USD 1,3596 1,3614

