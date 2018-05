L'euro se redresse face au dollar après trois semaines de baisse et avant

l'inflation US

Tokyo (awp/afp) - L'euro tentait de se reprendre jeudi face au dollar, avant la publication des derniers chiffres de l'inflation américaine et après trois semaines de baisse face à un billet vert soutenu par un environnement économique et une politique monétaire plus favorables.

Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1860 dollar contre 1,1851 dollar mercredi à 21H00 GMT et 1,1864 dollar mardi soir.

En séance mercredi, l'euro avait touché un nouveau plus bas depuis fin décembre à 1,1823 dollar.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 130,24 yens, contre 130,06 yens mercredi soir.

Le billet vert progressait légèrement face à la monnaie nipponne à 109,82 yens, contre 109,74 yens la veille.

En trois semaines, le dollar a repris l'intégralité de ses pertes face à l'euro depuis le début de l'année, soit un peu plus de 4%.

Confrontée à une série de mauvaises données économiques dans la zone euro, la monnaie unique a été quant à elle sous pression ces dernières semaines.

Selon les investisseurs, le ralentissement observé oblige la Banque centrale européenne à rester très prudente dans la normalisation de sa politique accommodante en maintenant ses taux d'intérêt au plus bas, et rendant par effet d'entraînement la devise moins attractive en raison de rendements faibles.

Le marché des changes a peu réagi à l'annonce de Donald Trump mardi de retirer les États-Unis de l'accord nucléaire iranien avec un retour de l'ensemble des sanctions.

"Le marché semble stable, mais l'Iran reste un facteur de risque ", a déclaré Minori Uchida, responsable de la recherche sur les marchés mondiaux à la MUFG Bank de Tokyo. "Nous devons garder un oeil sur la question ", a déclaré M. Uchida à l'AFP.

Du côté des perspectives d'inflation, les prix à la production aux États-Unis ont progressé moins que prévu en avril de 0,1% contre 0,2% attendu, selon un indicateur publié mercredi.

Cet indicateur est toutefois moins suivi que celui très attendu jeudi sur les prix à la consommation pour avril.

Il servira aux investisseurs à évaluer dans quelle mesure l'inflation se porte bien et si la la banque centrale américaine a des marges de manoeuvre pour adopter un ton encore plus agressif, selon les analystes qui s'interrogent sur le nombre de hausses des taux en 2018, hésitant entre trois et quatre.

"Après la récente vague d'achat du dollar, l'indice de jeudi, sera sans doute la publication de données la plus critique pour le mois", a souligné Stephen Innes, de OANDA dans un commentaire. "Un chiffre solide étaiera la récente montée en puissance de l'économie américaine ", a ajouté M. Innes.

Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.313,63 dollars, contre 1.312,71 dollars mercredi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 9.290,22 dollars, contre 9.248,19 dollars mercredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,3676 yuans pour un dollar, contre 6,3624 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1860 1,1851

EUR/JPY 130,24 130,06

EUR/CHF 1,1908 1,1915

EUR/GBP 0,8745 0,8747

USD/JPY 109,82 109,74

USD/CHF 1,0041 1,0050

GBP/USD 1,3562 1,3547

