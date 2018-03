L'euro se reprend un peu face au dollar

Tokyo (awp/afp) - L'euro a repris un peu de terrain vendredi face à un dollar qui avait été aidé la veille par des indicateurs sur l'économie des Etats-Unis de bon augure à l'approche de la réunion de la banque centrale américaine la semaine prochaine.

Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2317 dollar contre 1,2305 dollar jeudi vers 22H00 GMT.

La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 130,50 yens pour un euro contre 130,85 yens la veille au soir.

Le billet vert reculait face à la monnaie nipponne, à 105,95 yens pour un dollar contre 106,34 yens jeudi.

"L'euro continue à se consolider, avec à court terme des tentatives de tester des niveaux à la hausse avant la réunion la semaine prochaine de la Fed, après des commentaires prudents du (président de la banque centrale européenne BCE) Mario Draghi et les incertitudes au sujet la future politique monétaire de la Fed", a estimé Stephen Innes, chef des transactions pour l'Asie-Pacifique à OANDA.

La monnaie européenne avait souffert cette semaine de propos jugés prudents par le marché de Mario Draghi, qui a estimé que l'inflation devait encore accélérer avant de songer à suspendre le programme de rachat d'actifs de l'institution.

Pour le marché, cela conforte l'idée que les responsables de l'institution sont prêts à faire évoluer la politique monétaire mais souhaitent le faire très graduellement.

Dans ce contexte, la deuxième estimation de l'inflation en février dans la zone euro, publiée plus tard dans la journée, sera particulièrement scrutée.

Pour ce qui est de la Réserve fédérale, "il semble que ce soit l'une des réunions les plus cruciales d'une banque centrale, dans la mesure où Jerome Powell doit se prononcer sur la politique monétaire pour le reste de l'année 2018 et au-delà", a ajouté l'analyste.

En attendant, des chiffres robustes sur l'économie américaine ont requinqué le dollar" jeudi, a observé Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis se sont repliées comme attendu la semaine dernière et l'activité manufacturière dans la région de New York a progressé en mars beaucoup plus qu'attendu.

Ces données de bonne tenue sans être exceptionnelles ne remettent pas en cause les attentes des marchés financiers, qui prévoient que la banque centrale va augmenter ses taux d'intérêt ce mois-ci. Une telle décision tend à être favorable au dollar.

La progression du billet vert reste toutefois limitée par les craintes des conséquences des mesures protectionnistes en préparation à la Maison Blanche.

Le conseiller de Donald Trump en matière de politique commerciale, Peter Navarro, a notamment confirmé jeudi que le président américain aurait "dans les prochaines semaines sur son bureau" des "recommandations" sur d'éventuelles taxes à l'importation pour les produits chinois.

La monnaie chinoise était stable face au billet vert, à 6,3223 yuans pour un dollar contre 6,3221 yuans jeudi à 15H30 GMT.

Vers 07H00 GMT, le bitcoin valait 8.199,25 dollars contre 8.251,70 dollars jeudi à 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-------------------------------

07H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2317 1,2305

EUR/JPY 130,50 130,85

EUR/CHF 1,1696 1,1707

EUR/GBP 0,8830 0,8829

USD/JPY 105,95 106,34

USD/CHF 0,9496 0,9514

GBP/USD 1,3948 1,3937

