L'euro se stabilise face au dollar dans un marché attentiste

Tokyo (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar au dollar mardi, au lendemain d'une nouvelle forte baisse, dans un marché surveillant la Réserve fédérale américaine et la décision de Trump sur l'accord nucléaire avec l'Iran qui pourrait influencer les prix du pétrole.

Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1925 dollar, contre 1,1922 dollar lundi à 21H00 GMT et 1,1960 dollar vendredi soir. L'euro était tombé lundi en séance jusqu'à 1,1898 dollar, son plus bas depuis la fin décembre 2017.

La monnaie unique européenne était quasi stable face à la devise japonaise à 130,00 yens, contre 130,07 yens lundi soir.

Le billet vert évoluait également sur une note stable face à la monnaie nipponne à 109,01 yens, contre 109,09 yens la veille.

La banque centrale américaine (Fed) est perçue aux avant-postes de le normalisation monétaire, donnant beaucoup de force au dollar, selon les analystes qui restent partagés sur le nombre de relèvements des taux que la Fed pourrait effectuer en 2018, hésitant entre trois, le plan initial, et quatre.

Jerome Powell, président de la Fed, doit prendre la parole lors d'une conférence à Zurich mardi.

"C'est sans doute que nous en apprendrons beaucoup plus sur ce qui est maintenant un sujet clé de la politique de la Fed - comment la Fed est prête à réagir à une inflation au-delà de 2%, comme cela semble hautement probable dans les mois à venir", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie des changes à la National Australia Bank, dans un commentaire.

Les investisseurs s'inquiètent par ailleurs de la décision que doit annoncer Donald Trump mardi à 18H00 GMT, qui promet de "démanteler" l'accord sur le nucléaire iranien, et pourrait mettre sa menace à exécution malgré les mises en garde internationales, ouvrant une période de fortes turbulences avec l'Europe et d'incertitude quant aux ambitions atomiques de Téhéran.

Cette situation et les craintes de sanctions américaines contre l'Iran ont fait bondir les cours du pétrole lundi à leur plus haut niveau depuis la fin 2014.

De son côté, la banque centrale européenne devrait quand à elle rester très prudente dans la normalisation de sa politique ultra-accommodante en maintenant ses taux d'intérêt au plus bas ce qui rend l'euro moins attractif pour les investisseurs en quête de rendement, selon les analystes.

"La (récente) série de données économiques européennes plus faibles, amène à penser la BCE va retarder la fin de son programme d'achat d'obligations", a relevé, Stephen Innes de OANDA, dans un commentaire.

Les marchés surveilleront en outre jeudi vers le rapport sur l'indice des prix à la consommation américain pour avril, la statistique la plus significative de ce mois, car elle confirmera ou non la lecture haussière des marchés sur l'économie américaine et la trajectoire de hausse des taux de la Fed.

Une hausse de l'inflation conforterait la Fed dans des objectifs ambitieux de hausses de taux.

Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.312,97 dollars, contre 1.314,13 dollars lundi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 9.321,11 dollars, contre 9.437,62 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,3640 yuans pour un dollar, contre 6,3667 yuans pour un dollar lundi vers 15H30 GMT.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1925 1,1922

EUR/JPY 130,00 130,07

EUR/CHF 1,1957 1,1954

EUR/GBP 0,8792 0,8794

USD/JPY 109,01 109,09

USD/CHF 1,0026 1,0027

GBP/USD 1,3564 1,3557

bur-php/spi