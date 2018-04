L'euro se stabilise face au dollar, la livre en net recul

New York (awp/afp) - L'euro se stabilisait face au dollar mercredi en fin de séance tandis que la livre britannique s'affaissait après des données sur l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni.

Vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2376 dollar, contre 1,2370 dollar mardi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 132,74 yens, contre 132,37 yens la veille au soir.

Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne à 107,25 yens, contre 107,00 yens mardi.

"Comme mardi, la séance a été calme et les volumes d'échanges sont restés faibles", a souligné Sireen Harajli de Mizuho.

Aux Etats-Unis, "on assiste à de nombreux développements politiques et géopolitiques, entre l'ouverture avec la Corée du Nord, les discussions commerciales avec la Chine ou les négociations sur l'Alena", le traité de libre-échange avec le Canada et le Mexique, a-t-elle relevé.

"Dans la mesure où l'économie américaine continue d'aller suffisamment bien pour ne pas inciter la banque centrale à modifier brusquement la trajectoire de sa politique monétaire, les investisseurs restent en retrait", a-elle avancé.

Dans un rapport de conjoncture diffusé mercredi, la Réserve fédérale a estimé que l'économie du pays continuait de croître de façon "modeste". Selon les antennes de la banque centrale dans le pays, "des secteurs variés, allant de l'industrie manufacturière à l'agriculture en passant par les transports ont exprimé des inquiétudes sur les taxes nouvellement mises en place ou proposées".

Du côté de l'euro, l'Office européen des statistiques, Eurostat, a légèrement revu à la baisse mercredi le taux annuel d'inflation de la zone euro en mars à 1,3%, contre 1,4% dans sa première estimation du 4 avril.

Ce taux de 1,3% s'éloigne encore un peu plus de l'horizon des 2,0% souhaités par la Banque centrale européenne (BCE).

Une inflation proche de l'objectif de la BCE peut encourager la Banque centrale à normaliser sa politique économique, ce qui rendrait l'euro plus rémunérateur et plus attractif pour les cambistes.

La livre britannique, quant à elle, restait sous pression après avoir atteint mardi un nouveau sommet depuis le vote du Brexit.

L'inflation au Royaume-Uni a ralenti à 2,5% sur un an en mars, alors que les marchés attendaient une inflation stable à 2,7%.

"Les marchés se sont peut-être un peu avancés en pensant qu'une hausse des taux était assurée en mai", a indiqué Samuel Tombs, analyste chez Pantheon Macroeconomics.

Vers 19H00 GMT, l'or valait 1.348,58 dollars contre 1.347,46 dollars mardi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 8.108,03 dollars, contre 7.914,70 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise a terminé à 6.2744 yuans pour un dollar contre 6,2825 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.

Cours de mercredi Cours de mardi

-------------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2376 1,2370

EUR/JPY 132,74 132,37

EUR/CHF 1,1985 1,1952

EUR/GBP 0,8714 0,8658

USD/JPY 107,25 107,00

USD/CHF 0,9684 0,9663

GBP/USD 1,4202 1,4288

