L'euro stable face au dollar à la veille d'une réunion de la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait lundi face au dollar, alors que les cambistes attendent la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi et mercredi, la première présidée par Jerome Powell.

Vers 10H00 GMT (09H00 HEC), l'euro valait 1,2284 dollar contre 1,2290 dollar vendredi vers 22H00 GMT.

La monnaie unique européenne était également stable face à la devise japonaise, à 130,24 yens pour un euro contre 130,28 yens vendredi soir.

Le billet ne bougeait pas non plus face à la monnaie nipponne, à 106,02 yens pour un dollar contre 106,01 yens vendredi.

"Les marchés tablent sur une hausse des taux de la Fed, donc l'élément clef sera le communiqué et la conférence de presse, où M. Powell sera sous le feu des projecteurs", a commenté Rebecca O'Keeffe, analyste chez Interactive investor.

La hausse des taux de la Fed rend le billet vert plus rémunérateur et plus attractif, donc les cambistes achètent des dollars en anticipation.

Alors que l'institution prévoit actuellement trois hausses en 2018, les marchés attendent désormais de voir si elle envisage d'ajouter une quatrième hausse, pour éviter la surchauffe à l'économie américaine.

"La Fed pourrait confirmer les suggestions faites dernièrement par certains de ces membres que quatre hausses auront lieu, ce qui clarifierait la vision des marchés sur l'économie américaine", a ajouté Mme O'Keeffe.

"En attendant cette réunion du FOMC (Comité de politique monétaire de la Fed), les marchés sont sur la défensive, ce qui profite au yen", ont complété les analystes de Société Générale.

La monnaie japonaise, comme le franc suisse et l'or, est considérée comme une valeur refuge en cas d'incertitude sur le marché.

Si elle ne gagnait pas de terrain sur la séance, elle évoluait proche de ses plus hauts niveau en sept mois face à l'euro et en un an et demi face au dollar.

"La semaine va également être chargée" pour la livre britannique, a pour sa part souligné Connor Campbell, analyste chez Spreadex.

La Banque d'Angleterre (BoE) va en effet elle aussi voter sur une possible hausse de ses taux directeurs, et le Royaume-Uni publiera ses données sur l'inflation et la croissance de l'emploi.

La monnaie chinoise valait 6,3335 yuans pour un dollar contre 6,3348 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.

L'once d'or coûtait 1.311,85 dollars, contre 1.310,10 dollars au fixing de vendredi soir.

Le bitcoin valait 8.213,17 dollars contre 8.524,17 dollars vendredi à 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

-----------------------------------

10H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2284 1,2290

EUR/JPY 130,24 130,28

EUR/CHF 1,1714 1,1701

EUR/GBP 0,8789 0,8816

USD/JPY 106,02 106,01

USD/CHF 0,9533 0,9520

GBP/USD 1,3976 1,3942

