L'euro stable face au dollar après les chiffres de la croissance

Paris (awp/afp) - L'euro se stabilisait lundi face au dollar après la publication en fin de semaine des chiffres de la croissance de part et d'autre de l'Atlantique.

Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2132 dollar, contre 1,2130 dollar vendredi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 132,43 yens, contre 132,29 yens vendredi soir.

Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne à 109,16 yens contre 109,05 yens vendredi.

La publication du Produit intérieur brut (PIB) américain au premier trimestre, plus élevé que prévu, a soutenu le dollar en fin de semaine.

Le PIB américain a progressé de 2,3% en rythme annuel de janvier à mars, alors que les analystes s'attendaient à 2,1%. Même si c'est inférieur à la progression du quatrième trimestre 2017, il s'agit du meilleur trimestre hivernal depuis deux ans.

Selon les analystes, les pressions inflationnistes qui commencent à devenir plus visibles et l'apaisement des craintes protectionnistes, devraient encourager la Réserve fédérale américaine (Fed) à relever ses taux encore trois fois en 2018, après une première hausse en mars.

Les investisseurs restent partagés sur le nombre total de relèvements des taux cette année, hésitant entre trois et quatre.

Une telle hausse a pour effet de rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes. Toutefois, un relèvement n'est pas attendu par les marchés à l'issue de la prochaine réunion monétaire de la banque centrale qui se tient mardi et mercredi.

Le dollar s'était beaucoup apprécié depuis le milieu de la semaine dernière, profitant de la hausse des rendements des bons du Trésor, le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis ayant notamment franchi mardi le seuil des 3% pour la première fois en quatre ans.

Le billet vert avait aussi profité de la fragilisation de l'euro après des propos du président de la BCE, Mario Draghi.

A l'issue d'une réunion jeudi qui a abouti à un statu quo sur les taux, ce dernier a dit observer une certaine modération de la croissance en zone euro et s'est inquiété de l'aggravation des menaces protectionnistes.

Selon des indicateurs européens publiés vendredi, la croissance a nettement ralenti au premier trimestre, notamment en France et au Royaume-Uni, où elle a atteint respectivement 0,3% et 0,1%.

Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.320,70 dollars, contre 1.323,35 dollars vendredi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 9.335,58 dollars, contre 8.977,07 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise n'était pas cotée lundi en raison d'un jour férié. Elle valait 6,3322 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.

Cours de lundi Cours de vendredi --------------------------------------- 06H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,2132 1,2130 EUR/JPY 132,43 132,29 EUR/CHF 1,1983 1,1978 EUR/GBP 0,8800 0,8799 USD/JPY 109,16 109,05 USD/CHF 0,9877 0,9877 GBP/USD 1,3785 1,3782

afp/fr