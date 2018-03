L'euro stable face au dollar après sa baisse de la veille

Londres (awp/afp) - L'euro restait stable jeudi matin face au dollar dopé la veille par la révision en nette hausse de la croissance américaine pour le quatrième trimestre 2017 et l'apaisement des tensions avec la Corée du Nord.

Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2306 dollar, contre 1,2308 dollar mercredi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise à 131,26 yens, contre 131,49 yens la veille à 21H00 GMT.

Le billet vert baissait également face à la monnaie nipponne à 106,66 yens, contre 106,85 yens pour un dollar la veille au soir.

Le dollar s'était apprécié la veille après la révision à la hausse de la croissance aux Etats-Unis pour le quatrième trimestre 2017.

Alors que le consensus tablait sur une révision à 2,6%, celle-ci s'est portée à 2,9% en rythme annuel.

Pour les analystes, ces bons chiffres pourraient augurer un resserrement monétaire plus rapide que prévu de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les hausses de taux d'intérêt rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

Autres éléments qui ont joué en faveur du dollar : la visite surprise du leader nord-coréen en Chine et la réaction de Trump annonçant qu'il y avait à présent "une bonne chance" de voir le dirigeant nord-coréen abandonner ses armes nucléaires.

Cet apaisement des tensions survient quelques jours après que les négociations entre les Etats-Unis et la Chine ont éloigné les perspectives de guerre commerciale.

Selon Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities, si le dollar s'installait durablement autour du niveau des 106,50 yens et passait même au-dessus des 107 yens, on pourrait assister "à une tentative de renversement à court terme - même si à moyen terme les fondamentaux restent bas".

Il y a une semaine, face au yen, le dollar avait atteint son plus bas niveau depuis un an et demi.

Le marché attend ce jeudi deux indicateurs américains qui reflèteront l'état de l'économie: les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et les dépenses et revenus des ménages pour février.

En Allemagne, seront publiés les chiffres provisoires de l'inflation.

"Cela pourrait apporter un soutien à l'euro qui se replie vers la zone de 1,23", a ajouté M. Anthis.

Outre-Manche, la croissance britannique a été revue en hausse jeudi de 0,1 point pour 2017 par l'Office des statistiques nationales, portant la nouvelle estimation à 1,8%.

La livre britannique perdait néanmoins du terrain face à l'euro et face au dollar après avoir fortement progressé en mars du fait de l'avancée des négociations et des bons chiffres économiques.

Cela fait un an que le pays a déclenché l'article 50 donnant le coup d'envoi officiel du Brexit.

Vers 09H00 GMT, la monnaie chinoise valait 6,2898 yuans pour un dollar, contre 6,2980 yuans pour un dollar mercredi vers 15H30 GMT.

L'or valait 1.324,44 dollars contre 1.332,45 au fixing de mercredi soir.

Le bitcoin valait 7.549,99 dollars, contre 7.906,96 dollars mercredi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

---------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2306 1,2308

EUR/JPY 131,26 131,49

EUR/CHF 1,1782 1,1775

EUR/GBP 0,8767 0,8743

USD/JPY 106,66 106,85

USD/CHF 0,9575 0,9567

GBP/USD 1,4041 1,4077

