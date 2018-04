L'euro stable face au dollar après un plus bas depuis début mars

Londres (awp/afp) - L'euro restait stable mardi face au dollar, après avoir touché un plus bas depuis début mars, à deux jours d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2204 dollar, contre 1,2209 dollar lundi vers 21H00 GMT. Vers 08H00 GMT, la monnaie unique est tombée à 1,2184 dollar, son plus bas niveau depuis début mars.

La monnaie unique européenne montait légèrement face à la devise japonaise à 132,79 yens, contre 132,71 yens la veille au soir.

Le billet vert progressait face à la monnaie nipponne à 108,83 yens, contre 108,71 yens lundi.

"Le dollar, qui a été tiré par la hausse des rendements obligataires, s'est arrêté après avoir bondi sur les cinq dernières séances", a commenté Hussein Sayed, analyste pour FXTM.

Les rendements du Trésor américain ont fortement grimpé dernièrement, ceux des emprunts à 10 ans flirtant avec les 3%, "un niveau psychologique" pour les analystes.

La hausse des rendements est synonyme d'expectatives sur un resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"Alors que la Fed continue à être la banque centrale la plus volontariste, la différence de taux va probablement s'élargir encore, ce qui devrait donner un nouveau coup d'accélération au dollar", a prédit M. Sayed.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes qui en achètent en prévision.

Du côté de l'euro, en revanche, la prudence reste de mise, à deux jours d'une réunion de la Banque centrale européenne.

Mardi, le moral des entrepreneurs allemands a de nouveau reculé en avril pour s'établir à 102,1 points contre 102,6 attendus par le consensus d'analystes Factset.

"Selon nous, parler de ralentissement est prématuré", ont néanmoins relativisé les analystes d'ING.

Pour eux, l'économie allemande se trouve confrontée à un mélange constitué "d'événements négatifs isolés, d'une baisse d'optimisme et de fondamentaux solides".

Dernièrement, la zone euro a dû faire face à une série d'indicateurs décevants, et même lorsqu'ils sont meilleurs que prévu, l'euro n'en bénéficie pas forcément.

"L'indice PMI de l'euro zone d'hier a surpassé les attentes, mais ce n'était pas assez pour contrer le mouvement du dollar", dopé par les rendements obligataires, a expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Lundi, l'indice mensuel s'est affiché à 55,2 points, au même niveau qu'en mars, alors que les analystes tablaient sur une légère baisse.

Jeudi, lors de la réunion de la BCE, "Mario Draghi (le gouverneur de la BCE, ndlr) devrait adopter la même approche prudente que dernièrement lorsqu'il évoquera la nécessité d'un resserrement monétaire, ce qui ne devrait pas aider la monnaie européenne à se ressaisir", a poursuivi M. Anthis.

Vers 09H00 GMT, l'or valait 1.327,03 dollars, contre 1.324,87 dollars lundi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 9.259,42 dollars, contre 8.932,24 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,3073 yuans pour un dollar, contre 6,3170 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.

Cours de mardi Cours de lundi

---------------------------------------

09H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2204 1,2209

EUR/JPY 132,79 132,71

EUR/CHF 1,1938 1,1943

EUR/GBP 0,8743 0,8758

USD/JPY 108,83 108,71

USD/CHF 0,9784 0,9782

GBP/USD 1,3952 1,3940

