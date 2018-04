L'euro stable face au dollar avant l'emploi américain, regain de tensions

commerciales

New York (awp/afp) - L'euro restait stable face au dollar vendredi avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain et alors que le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine se durcit.

Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2238 dollar, contre 1,2240 dollar jeudi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne reculait face à la devise japonaise à 131,30 yens, contre 131,44 yens la veille au soir.

Le billet vert cédait un peu de terrain face à la monnaie nipponne à 107,30 yens, contre 107,39 yens jeudi soir.

Vendredi, la Chine s'est déclarée prête à "aller jusqu'au bout" et "quel qu'en soit le prix" dans la guerre commerciale qui l'oppose aux Etats-Unis, après de nouvelles menaces du président américain Donald Trump.

"Si les Etats-Unis ignorent l'opposition de la Chine et de la communauté internationale et persistent dans leurs mesures unilatérales et protectionnistes, la Chine est prête à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix", a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

Donald Trump a menacé jeudi d'imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises, en riposte aux mesures de rétorsion annoncées par Pékin.

Les marchés étant déjà soumis à d'énormes bouleversements cette semaine, "la dernière chose dont ils ont besoin est un regain de confusion", a expliqué Stephen Innes, responsable de la région Asie Pacifique chez Oanda.

Les investisseurs s'intéresseront aussi plus tard dans la journée à la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain.

"Si les inquiétudes sur les frictions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis s'estompent, le dollar pourrait tester ses niveaux supérieurs, mais il semble que les investisseurs restent dans la retenue avant les chiffres de l'emploi américain", a commenté Rikiya Takebe, stratégiste chez Okasan Online Securities.

Dernier indicateur en date sur le front de l'emploi aux Etats-Unis: les demandes hebdomadaires d'allocations chômage publiées jeudi pour la semaine achevée le 31 mars ont montré une hausse sensible à 242.000, supérieure aux attentes des analystes, mais la moyenne sur quatre semaines reste toujours très basse à 228.250.

Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.328,38 dollars contre 1.326,54 dollars la veille à 21H00 GMT.

La monnaie chinoise n'était pas cotée jeudi en raison de jours fériés. Elle a terminé mercredi à 6,3033 yuans pour un dollar.

Le bitcoin valait 6.771,20 dollars, contre 6.749,55 dollars jeudi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

06H00 GMT 08H00 GMT

EUR/USD 1,2238 1,2240

EUR/JPY 131,30 131,44

EUR/CHF 1,7803 1,1794

EUR/GBP 0,8745 0,8740

USD/JPY 107,30 107,39

USD/CHF 0,9627 0,9635

GBP/USD 1,3993 1,4003

bur-mcj/spi