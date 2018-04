L'euro stable face au dollar dans un marché prudent

Londres (awp/afp) - L'euro se stabilisait par rapport au dollar vendredi dans un marché prudent à cause des incertitudes commerciales et géopolitiques, au lendemain d'un repli après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2328 dollar, contre 1,2327 dollar jeudi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 132,69 yens, contre 132,31 yens jeudi soir.

Le billet vert progressait lui aussi face à la monnaie nipponne à 107,64 yens, contre 107,33 yens la veille au soir.

"La fin de la semaine semble un peu plus calme" après plusieurs jours de tensions entre les Etats-Unis et la Russie, a commenté Craig Erlam, analyste pour Oanda.

Selon lui, les investisseurs restent "prudents" alors que "la nature imprévisible de tous les sujets d'inquiétudes n'incite pas à la confiance".

Pour les analystes d'ING, les multiples volte-face du président américain semblent avoir légèrement vacciné les cambistes.

"Nous en sommes à un stade où l'un de ces risques, qu'il soit commercial ou militaire, doit augmenter considérablement pour influer sur les prix des actifs, qui ont décidé de suivre les fondamentaux", ont-ils jugé, considérant que le marché des changes n'avait pas cédé à la volatilité des autres marchés.

Selon eux, l'un des plus grands risques à court terme pourrait néanmoins être l'utilisation par les Etats-Unis de la politique monétaire à des fins de guerre commerciale.

Concernant la Syrie, Donald Trump est resté évasif sur le moment où les États-Unis pourraient lancer des frappes en représailles à l'attaque chimique présumée près de Damas.

En parallèle, il a indiqué jeudi sa volonté d'entrer de nouveau en discussions en vue de réintégrer l'accord de libre-échange transpacifique (CPTPP).

L'euro restait stable après la publication du taux d'inflation en Alllemagne qui s'est élevé à 1,6% en mars sur un an, confirmant le chiffre provisoire publié fin mars.

La monnaie européenne avait baissé la veille du fait de la publication du compte-rendu de la BCE "qui a montré que les responsables s'inquiétaient des effets sur l'économie d'un euro plus fort et de la capacité de la banque centrale à atteindre sa cible" de 2% d'inflation, a expliqué Michael Hewson, analyste pour CMC Markets.

L'institution est ainsi apparue divisée en mars sur le degré de surchauffe dans l'économie, un élément déterminant pour jauger l'inflation à venir et faire évoluer la politique monétaire de l'institution.

Selon Derek Halpenny de MUFG, la baisse de 0,8% de la production industrielle en zone euro en février était aussi susceptible d'avoir fait réagir les cambistes.

"Clairement, les preuves irréfutables de fondamentaux solides en zone euro se sont estompés et c'est certainement un facteur qui pourrait peser de plus en plus sur l'euro."

Vers 14H00 GMT, l'or cotait 1.343,96 dollars contre 1.334,77 dollars la veille à 21H00 GMT.

Le bitcoin se négociait à 8.082,90 dollars, contre 7.730,47 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,2778 yuans pour un dollar contre 6,2917 yuans pour un dollar jeudi.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------

14H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2328 1,2327

EUR/JPY 132,69 132,31

EUR/CHF 1,1863 1,1863

EUR/GBP 0,8642 0,8663

USD/JPY 107,64 107,33

USD/CHF 0,9622 0,9624

GBP/USD 1,4265 1,4228

