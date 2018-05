L'euro toujours en retrait face au dollar

Tokyo (awp/afp) - L'euro évoluait toujours à la baisse face au dollar lundi, les investisseurs digérant le rapport mensuel sur l'emploi américain qui s'est révélé sans éclat vendredi, et en attendant les chiffres sur l'inflation aux Etats-Unis en avril publiés plus tard dans la semaine.

Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1952 dollar, contre 1,1960 dollar vendredi à 21H00 GMT et 1,1988 dollar jeudi soir.

En cours de séance vendredi, la monnaie unique était tombée à 1,1911 dollar, son plus bas niveau depuis le début de l'année.

La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 130,47 yens, contre 130,50 yens vendredi soir.

Le billet vert montait face à la monnaie nipponne à 109,16 yens, contre 109,12 yens vendredi.

Le dollar ne souffrait pas des chiffres sur le marché du travail américain en avril qui se sont révélés mitigés.

Si le taux de chômage est tombé à 3,9%, son plus bas niveau depuis décembre 2000, le nombre de créations d'emplois (164.000) était moins important que prévu et les salaires ont peu augmenté, apaisant pour l'instant les inquiétudes sur une accélération rapide de l'inflation.

"Suite à un rapport sur les emplois très solide, mais plus faible que prévu, le dollar reste dans une position avantageuse", a déclaré Stephen Innes, responsable des changes pour l'Asie-Pacifique de Oanda, dans une note aux clients.

"Toutefois, tous les regards seront tournés vers le rapport sur l'indice des prix à la consommation américain de cette semaine, qui sera la donnée économique la plus significative de ce mois, car il confirmera ou non la lecture haussière des marchés sur l'économie américaine et la trajectoire de hausse des taux de la Fed", a-t-il ajouté.

"Dans l'ensemble, nous estimons que les données sur la main-d'oeuvre américaine de vendredi ne changeront probablement pas l'opinion de la Fed selon laquelle d'autres hausses de taux sont nécessaires cette année", a déclaré de son côté Rodrigo Catril, stratégiste de la National Australia Bank, dans un commentaire.

Les analystes restent partagés sur le nombre de relèvements des taux que la Fed pourrait effectuer en 2018, hésitant entre trois, le plan initial, et quatre.

Mais ils restent convaincus que la banque centrale américaine (Fed) va probablement encore augmenter au moins deux fois les taux d'emprunt aux États-Unis cette année. Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

De son côté, l'euro restait orienté à la baisse car le dernier indicateur sur la zone euro tendait à conforter l'idée d'un ralentissement dans la région: les ventes au détail, baromètre de la consommation des ménages, n'y ont progressé qu'à la marge (+0,1%) en mars par rapport à février.

Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.315,02 dollars, contre 1.315,35 dollars vendredi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 9.354,36 dollars, contre 9.683,54 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise valait 6,3600 yuans pour un dollar, contre 6,3627 yuans pour un dollar vendredi vers 15H30 GMT.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------------

06H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,1952 1,1960

EUR/JPY 130,47 130,50

EUR/CHF 1,1954 1,1960

EUR/GBP 0,8821 0,8841

USD/JPY 109,16 109,12

USD/CHF 1,0002 1,0000

GBP/USD 1,3549 1,3531

