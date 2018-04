Le dollar avance face à l'euro, aidé par les taux d'intérêt américains

New York (awp/afp) - Le dollar montait lundi face à l'euro alors que le taux de rendement de la dette américaine à 10 ans se rapprochait du seuil symbolique de 3%, rendant la devise américaine plus attractive pour les cambistes.

Vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2212 dollar, contre 1,2288 dollar vendredi vers 21H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 132,61 yens, contre 132,28 yens vendredi soir.

Le billet vert progressait face à la monnaie nipponne à 108,59 yens, soit un plus haut depuis mi-février, contre 107,66 yens vendredi.

Lundi, le dollar retrouvait son plus haut niveau en séance face à l'euro depuis début mars.

Face à un panier de six devises étrangères, le "dollar index" atteignait quant à lui un plus haut depuis le 18 janvier.

La monnaie américaine "est dynamisée par une forte hausse des taux de rendement sur la dette américaine à 10 ans, au plus haut depuis quatre ans", a indiqué Omer Esiner, de Commonwealth FX.

Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les cambistes.

Principal taux d'intérêt du marché obligataire observé par les cambistes, celui à 10 ans se rapprochait du seuil symbolique de 3%, à 2,97% vers 19H00 GMT, en raison de bons indicateurs économiques et de résultats favorables d'entreprises.

Ces données laissent entrevoir une hausse de l'inflation américaine et, par conséquent, un nombre de hausses de taux d'intérêt plus fort que prévu de la part de la banque centrale américaine (Fed).

"La Fed est désormais clairement la banque centrale la plus agressive en matière de normalisation de sa politique monétaire", a indiqué Boris Schlossberg, de BK Asset Management, ajoutant que l'apaisement des tensions géopolitiques, Chine et Corée du Nord en tête, aidait le dollar à se reprendre.

La Corée du Nord a annoncé samedi la fin des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux ainsi que la fermeture du site d'essais nucléaires, une décision aussitôt saluée par Washington et Séoul.

Le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, a quant à lui déclaré qu'il était engagé dans un "dialogue" avec le gouvernement chinois et qu'il était "prudemment optimiste" quant à la conclusion d'un accord visant à éviter des tarifs douaniers.

L'euro de son côté ne bénéficiait pas de la croissance du secteur privé en zone euro, inchangée en avril selon l'indice PMI, alors que les analystes tablaient sur un léger ralentissement.

Pour Morgan Stanley, l'euro semble "vulnérable", notamment du fait des récentes mauvaises données économiques.

Celles-ci ont accentué la prudence des investisseurs alors que la Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi.

Vers 19H00 GMT, l'or valait 1.325,15 dollars, contre 1.335,60 dollars vendredi à 21H00 GMT.

Le bitcoin valait 8.905,06 dollars, contre 8.524,52 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

La monnaie chinoise a terminé à 6,3170 yuans pour un dollar, contre 6,2965 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.

Cours de lundi Cours de vendredi

---------------------------------------

19H00 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,2212 1,2288

EUR/JPY 132,61 132,28

EUR/CHF 1,1942 1,1981

EUR/GBP 0,8761 0,8776

USD/JPY 108,59 107,66

USD/CHF 0,9779 0,9746

GBP/USD 1,3939 1,4000

afp/rp