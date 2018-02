Le dollar, porté par des indicateurs encourageants, tente de se reprendre

Londres (awp/afp) - L'euro baissait lundi face à un dollar profitant d'indicateurs de bonne tenue sur l'économie américaine et de la montée des rendements sur le marché obligataire.

Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), l'euro valait 1,2418 dollar, contre 1,2453 dollar vendredi vers 22H00 GMT.

La monnaie unique européenne perdait également du terrain face à la devise japonaise, à 136,40 yens pour un euro contre 137,21 yens vendredi soir. En début d'échanges européens vendredi, l'euro était monté jusqu'à 137,50 yens, son niveau le plus élevé depuis fin août 2015.

Le billet vert s'affaiblissait face à la monnaie nipponne, à 109,83 yens pour un dollar contre 110,18 yens vendredi.

"Le dollar continue à être porté par le rapport particulièrement solide sur l'emploi en janvier diffusé vendredi, qui a montré une nouvelle fois un niveau d'embauches important et surtout, un bond des salaires, au rythme le plus rapide depuis 2009", a souligné Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange.

"La perspective de voir l'inflation, jusqu'à présent atone dans le cycle économique en cours, accélérer enfin pourrait forcer la Fed à y répondre en augmentant les taux d'intérêt à un rythme plus rapide", a-t-il ajouté. "Le sursaut des bons du Trésor qui en a résulté a fait monter le dollar."

Toutefois, a noté le spécialiste, "si la hausse des taux est généralement une source de soutien pour le dollar, le marché reste plus sensible à l'accélération de la croissance dans d'autres pays développés et la perspective de voir les grandes banques centrales rejoindre la Fed sur la voie de la normalisation de leur politique monétaire."

Pour Lee Hardman, analyste chez MUFG, "ces derniers développements viennent à point nommé rappeler que la performance du dollar ne devrait pas rester à sens unique cette année", car la Fed pourrait bien procéder à trois relèvements de taux cette année comme en 2017, voire plus, même si la prudence reste de mise à court terme.

Lundi, un nouvel indicateur meilleur qu'attendu est venu donner un coup de pouce au billet vert, la croissance de l'activité dans les services aux États-Unis a repris de la vigueur en janvier pour s'établir à 59,9%.

En zone euro, la croissance de l'activité privée a continué à s'accélérer en janvier, atteignant un pic de près de 12 ans, selon la seconde estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit. Cette statistique "a permis à l'euro de faire preuve de résilience face au dollar", a estimé M. Esiner.

Le yen de son côté a profité, dans le sillage de la dégringolade des marchés actions vendredi, de l'élan vers les actifs jugés moins risqués.

Vers 19H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 88,62 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,4013 dollar pour une livre.

La devise suisse perdait du terrain face à l'euro, à 1,1625 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9361 franc pour un dollar.

La monnaie chinoise a terminé en hausse face au billet vert, à 6,2926 yuans pour un dollar à 15H00 GMT contre 6,3008 yuans vendredi à la même heure.

L'once d'or a fini à 1.333,60 dollars au fixing du soir, contre 1.331,15 dollars vendredi.

Le bitcoin valait 6.914,18 dollars, contre 8.610,98 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Le prix d'un bitcoin est tombé lundi jusqu'à 6.855,70 dollars, un nouveau plus bas depuis mi-novembre.

Cours de lundi Cours de vendredi

----------------------------------

19H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2418 1,2453

EUR/JPY 136,40 137,21

EUR/CHF 1,1625 1,1599

EUR/GBP 0,8862 0,8822

USD/JPY 119,83 110,18

USD/CHF 0,9361 0,9314

GBP/USD 1,4013 1,4116

afp/rp