Le dollar profite face à l'euro de son statut de valeur refuge

New York (awp/afp) - Le dollar continuait à profiter mercredi de son statut de valeur refuge dans un marché toujours ébranlé par les fortes turbulences traversées par les grandes places financières mondiales en début de semaine.

Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,2269 dollar, contre 1,2376 dollar mardi vers 22H00 GMT.

La monnaie unique européenne perdait également du terrain face à la devise japonaise, à 134,07 yens pour un euro contre 135,57 yens mardi soir.

Le billet vert reculait face à la monnaie nipponne, à 109,28 yens pour un dollar contre 109,54 yens la veille.

"Le dollar s'est renforcé face à l'euro, à la livre sterling et au dollar canadien mais a perdu du terrain face au yen, qui est un autre actif populaire quand la confiance des marchés s'érode", a observé Joe Manimbo de Western Unions.

Les Bourses américaines, saisies d'un mouvement de panique après plusieurs mois d'euphorie boursière, ont en effet dégringolé lundi, provoquant un effet domino sur les marchés asiatiques et européens et entraînant un afflux d'investisseurs vers les actifs jugés moins risqués comme la devise américaine.

La Bourse de New York semblait en meilleure forme mercredi avant de tomber en toute fin de séance et de terminer dans le rouge. "Le marché reste très prudent, et les investisseurs s'ajustent et se repositionnent pour un environnement marqué par une inflation croissante et un moindre soutien monétaire de la part des banques centrales, dont les faibles taux ont largement profité au marché des actions" ces dernières années, a souligné M. Manimbo.

La Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait notamment décider d'accélérer le rythme de la remontée de ses taux, après les trois de 2017. Or toute hausse des taux d'intérêt a tendance à rendre le billet vert plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les investisseurs.

Le dollar était aussi encouragé par l'accord sur le budget scellé mercredi entre la majorité républicaine et l'opposition démocrate du Sénat américain, qui vise à écarter le risque d'une paralysie fédérale jeudi soir.

Dans ce contexte, l'euro a perdu un peu de sa vigueur mais son déclin "est resté limité grâce en partie aux informations sur l'imminence d'un accord en Allemagne pour la formation d'une coalition après des mois d'incertitudes", a remarqué M. Manimbo.

"Cette victoire politique aurait dû être très positive pour l'euro face au dollar", a souligné Kathy Lien de BK Asset Management. "Mais le problème est que cet accord doit encore être approuvé par les 460.000 militants du SPD (...) et leur soutien n'est pas acquis", a-t-elle noté.

Vers 22H00 GMT, la livre britannique, à la veille d'une réunion de la Banque d'Angleterre (BoE), montait face à la monnaie unique européenne, à 88,39 pence pour un euro, mais baissait face au billet vert, à 1,3881 dollar pour une livre.

La BoE a relevé ses taux à la fin 2017 "et les investisseurs veulent savoir quand aura lieu la prochaine remontée", selon Kathy Lien.

La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1571 franc suisse pour un euro, et baissait face à la devise américaine, à 0,9431 franc pour un dollar.

La monnaie chinoise a terminé en hausse face au billet vert, à 6,2778 yuans pour un dollar à 15H30 GMT - son niveau de fin d'échanges le plus fort depuis début août 2015, avant la dévaluation surprise de la devise chinoise - contre 6,2907 yuans mardi à 15H30 GMT.

L'once d'or a fini à 1.324,65 dollars au fixing du soir, contre 1.331,40 dollars mardi.

Le bitcoin valait 8.104,80 dollars, contre 7.797,34 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

----------------------------------

22H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2269 1,2376

EUR/JPY 134,07 135,57

EUR/CHF 1,1571 1,1588

EUR/GBP 0,8839 0,8873

USD/JPY 109,28 109,54

USD/CHF 0,9431 0,9356

GBP/USD 1,3881 1,3948

afp/rp