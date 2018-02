Le dollar recule face à l'euro, freiné par la reprise à Wall Street

New York (awp/afp) - Le dollar reculait lundi face à la devise européenne, les courtiers délaissant la monnaie américaine, traditionnelle valeur refuge, au profit d'achats sur les marchés actions.

Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,2291 dollar, contre 1,2252 dollar vendredi vers 22H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait légèrement face à la devise japonaise, à 133,53 yens pour un euro contre 133,30 yens vendredi soir.

Le billet vert perdait un peu de terrain face à la monnaie nipponne, à 108,64 yens pour un dollar contre 108,80 yens vendredi.

"Le dollar efface une partie de ses gains de la semaine dernière face à ses principaux rivaux alors que les marchés actions rebondissent. (La hausse du cours des actions) encourage les investisseurs à naviguer dans des eaux plus risquées", a analysé Omer Esiner de Commonwealth FX.

"Il semble que le moment le plus difficile en terme d'aversion au risque soit passé", a confirmé Boris Schlossberg de BK Asset Management.

La semaine dernière avait en effet été marquée par une très forte volatilité sur les marchés d'actions, déclenchée par la dégringolade des indices new-yorkais. Cela avait poussé les investisseurs à privilégier les actifs les plus sûrs, comme le dollar, donnant ainsi un coup de pouce au billet vert.

"Si la volatilité s'évapore progressivement, nous anticipons un retour à la tendance baissière pour le dollar et à un renforcement des autres devises", a estimé Eric Viloria de Wells Fargo.

Mais l'inversion de tendance était toutefois timide, les cambistes restant sur une tendance prudente avant la publication cette semaine de données économiques.

"L'humeur générale pourrait s'inverser avec des données sur l'inflation cette semaine aux Etats-Unis et en Europe", ont indiqué les analystes de Western Union.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis et l'inflation allemande pour le mois de janvier sont attendus mercredi.

C'est l'annonce d'une augmentation significative des salaires en janvier aux États-Unis le 2 février qui avait déclenché la chute des indices américains.

Cette tendance a ravivé le spectre d'une accélération de l'inflation et la crainte des investisseurs de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) resserrer sa politique monétaire plus rapidement que prévu, en particulier en procédant cette année à plus de trois hausses de ses taux d'intérêt.

Vers 22H00 GMT, la livre britannique baissait un peu face à la monnaie unique européenne, à 88,83 pence pour un euro, et se renforçait face au billet vert, à 1,3837 dollar pour une livre.

La devise suisse baissait un peu face à l'euro, à 1,1547 franc suisse pour un euro, et face à la devise américaine, à 0,9395 franc pour un dollar.

La monnaie chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,3275 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3032 yuans vendredi à la même heure.

L'once d'or a fini à 1.322,30 dollars au fixing du soir, contre 1.314,10 dollars vendredi.

Le bitcoin valait 8.825,00 dollars, contre 8.552,65 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de lundi Cours de vendredi

----------------------------------

22H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2291 1,2252

EUR/JPY 133,53 133,30

EUR/CHF 1,1547 1,1512

EUR/GBP 0,8883 0,8864

USD/JPY 108,64 108,80

USD/CHF 0,9395 0,9386

GBP/USD 1,3837 1,3827

afp/rp