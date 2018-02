Le dollar reprend sa tendance baissière face à l'euro après l'inflation

New York (awp/afp) - Le dollar repartait à la baisse mercredi face à l'euro, ne parvenant pas à conserver les quelques gains enregistrés après la publication de données plus fortes qu'attendu sur l'inflation aux États-Unis en janvier.

Vers 22H00 GMT (23H00 à Paris), l'euro valait 1,2451 dollar, contre 1,2350 dollar mardi vers 22H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 133,26 yens pour un euro contre 133,17 yens mardi soir.

Le billet vert perdait du terrain face à la monnaie nipponne, à 107,03 yens pour un dollar contre 107,83 yens la veille.

"Le rebond du dollar est parti en fumée" et le billet vert reste "mal-aimé" car il est toujours trop tôt pour commencer à intégrer aux cours la possibilité de voir la banque centrale américaine (Fed) procéder à plus de trois hausses de taux cette année, a observé Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Après la publication de données plus élevées qu'attendu sur l'inflation aux États-Unis en janvier, le dollar est reparti en nette hausse, mais a rapidement renversé la tendance.

La hausse des prix s'est stabilisée sur un an à 2,1%, contre un léger ralentissement attendu, et a accéléré plus que prévu sur un mois à 0,5%.

Dans le même temps, l'indice des ventes au détail, reflet de l'évolution des dépenses de consommation des ménages, a reculé en janvier à la surprise des analystes, limitant les pressions inflationnistes.

Mais les commentateurs du marché n'y voyaient pas d'explication au retournement de tendance, celui-ci étant intervenu vers 15H00 GMT tandis que ces deux rapports ont été publiés plus d'une heure auparavant.

"Il semble que ce changement de tendance soit intervenu lorsque Wall Street est repassée dans le vert" après avoir ouvert en baisse, a estimé Omer Esiner de Commonwealth FX.

"Cela suggère que les marchés boursiers sont moins inquiets de la hausse de l'inflation aux Etats-Unis", a-t-il ajouté.

Un rapport sur le niveau des salaires aux Etats-Unis ayant fait état de pressions inflationnistes il y a dix jours avait été à l'origine d'un mouvement de panique boursière et d'un réflexe de refuge vers le dollar.

Par ailleurs, le PCE, l'indice favori de la Fed concernant l'inflation sur les dépenses réelles des consommateurs, dont l'évolution est généralement plus faible que celle publiée mercredi, ne sera dévoilé que dans quelques jours "et il n'est pas encore au niveau des attentes" de la Fed, a noté M. Esiner.

En outre, "si les craintes liées au déficit des États-Unis prennent de la vigueur, le dollar pourrait se diriger vers de plus fortes baisses", a prévenu M. Beauchamp.

Le déficit commercial américain a bondi en 2017 à son plus haut niveau depuis sept ans et l'accord budgétaire signé vendredi au Congrès américain prévoit de prélever 2,5 milliards de dollars dans un compte de réserve de la Fed pour tenter de diminuer un peu l'impact sur le déficit de l'augmentation par l'administration Trump des dépenses, notamment militaires.

Vers 22H00 GMT, la livre britannique se stabilisait face à la monnaie unique européenne, à 88,95 pence pour un euro. La livre sterling se renforçait face au billet vert, à 1,3998 dollar pour une livre.

La devise suisse baissait un peu face à l'euro, à 1,1571 franc suisse pour un euro, mais repartait à la hausse face à la devise américaine, à 0,9293 franc pour un dollar.

La monnaie chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,3415 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3410 yuans mardi à la même heure.

L'once d'or a fini à 1.336,25 dollars au fixing du soir, contre 1.325,35 dollars mardi.

Le bitcoin valait 9.304,99 dollars, contre 8.623,97 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi

----------------------------------

22H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,2451 1,2350

EUR/JPY 133,26 133,17

EUR/CHF 1,1571 1,1548

EUR/GBP 0,8895 0,8892

USD/JPY 107,03 107,83

USD/CHF 0,9293 0,9351

GBP/USD 1,3998 1,3890

afp/rp