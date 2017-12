L’inflation au centre des préoccupations Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à long terme du 19/12/2017 | 17:47





Alors qu’elle a, comme attendu, relevé son taux directeur pour la troisième fois en 2017, la banque centrale américaine n’a pas voté cette décision à l’unanimité. Deux des neufs membres votants du comité ont effet exprimé des doutes plus prononcés quant à la trajectoire de la hausse des prix, sujet à débat parmi les argentiers de la Réserve Fédérale. Si l’institution a confirmé ses projections pour les années suivantes, soit 3 hausses de taux en 2018, 2 en 2019 et 2 en 2020, les marchés temporisent, sceptique sur la capacité de la FED à tenir un tel rythme.



Du côté de Francfort, Mario Draghi a répété que l’assouplissement quantitatif de la BCE pourrait être prolongé voire augmenté au-delà de septembre prochain si nécessaire, signe que le principal taux directeur, qui stagne à 0 depuis septembre 2014, n’est pas prêt de décoller. Bien que légèrement plus optimiste dans ses prévisions, le Conseil des gouverneurs ne voit toujours pas l’inflation rejoindre sa cible de 2% d’ici 2020, une ligne plus prudente que les anticipations du marché.



En dehors de la politique monétaire, le Congrès américain devrait adopter d’ici la fin de l’année le projet de réforme fiscale promise par Donald Trump mais les effets sur le PIB de la première économie mondiale sont incertains et la nouvelle n’apporte pas non plus de soutien notoire au billet vert.



Graphiquement, la monnaie unique consolide toujours à proximité de ses plus hauts niveaux annuels. Bien assis au contact de 1.1726 USD, l’Euro oscille autour de sa moyenne mobile à 20 semaines, là où il devrait très probablement terminer l’année, dont le calendrier a désormais livré l’ensemble de ses évènements économiques majeurs. Toutes deux prudentes sur les perspectives d’inflation, la FED et la BCE contribuent à équilibrer les échanges entre la devise européenne et la monnaie américaine, lesquelles terminent l’année en se neutralisant parfaitement.Alors qu’elle a, comme attendu, relevé son taux directeur pour la troisième fois en 2017, la banque centrale américaine n’a pas voté cette décision à l’unanimité. Deux des neufs membres votants du comité ont effet exprimé des doutes plus prononcés quant à la trajectoire de la hausse des prix, sujet à débat parmi les argentiers de la Réserve Fédérale. Si l’institution a confirmé ses projections pour les années suivantes, soit 3 hausses de taux en 2018, 2 en 2019 et 2 en 2020, les marchés temporisent, sceptique sur la capacité de la FED à tenir un tel rythme.Du côté de Francfort, Mario Draghi a répété que l’assouplissement quantitatif de la BCE pourrait être prolongé voire augmenté au-delà de septembre prochain si nécessaire, signe que le principal taux directeur, qui stagne à 0 depuis septembre 2014, n’est pas prêt de décoller. Bien que légèrement plus optimiste dans ses prévisions, le Conseil des gouverneurs ne voit toujours pas l’inflation rejoindre sa cible de 2% d’ici 2020, une ligne plus prudente que les anticipations du marché.En dehors de la politique monétaire, le Congrès américain devrait adopter d’ici la fin de l’année le projet de réforme fiscale promise par Donald Trump mais les effets sur le PIB de la première économie mondiale sont incertains et la nouvelle n’apporte pas non plus de soutien notoire au billet vert.Graphiquement, la monnaie unique consolide toujours à proximité de ses plus hauts niveaux annuels. Bien assis au contact de 1.1726 USD, l’Euro oscille autour de sa moyenne mobile à 20 semaines, là où il devrait très probablement terminer l’année, dont le calendrier a désormais livré l’ensemble de ses évènements économiques majeurs.

Mathieu Burbau © Zonebourse.com 2017 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine