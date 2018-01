Un premier test sans succès Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à moyen terme du 10/01/2018 | 08:09





Malgré une brève secousse à l'annonce de la reconquête du Parlement catalan par les indépendantistes, la monnaie unique affiche sa force, soutenue par des statistiques macroéconomiques florissantes, à l'image de la confirmation de la robustesse des indicateurs PMI, en particulier dans le secteur manufacturier, ou du taux de chômage au plus bas depuis 9 ans. En Allemagne, le marché du travail n’a même jamais été aussi vigoureux depuis la réunification.



Seul bémol, l'inflation fait toujours du surplace en-deçà de l'objectif de la BCE. En décembre, les prix à la consommation progressent de 1.4% sur un an contre 1.5% le mois précédent et une cible officielle proche mais inférieur à 2%.



Du côté des Etats-Unis, l’adoption de la réforme fiscale digérée, la première économie mondiale vient de publier des chiffres mitigés en ce début d'année. Si les salaires ont progressé de 0.3% le mois dernier, l'Oncle Sam a moins embauché qu'anticipé sur la période, créant 148k nouveaux emplois contre 190k attendu. Le taux de chômage stagne à 4.1%.



A plus long terme, le récent sursaut de l'Euro pourrait augurer la tendance pour l'année alors que les marchés peinent à croire que la Réserve Fédérale pourra tenir ses projections et procéder à trois nouvelles hausses de taux cette année. En effet, la publication des minutes de la dernière réunion de l’institution met une nouvelle fois en exergue des divisions au sein du comité au sujet de l’inflation tandis que le départ de Janet Yellen au mois de février contribue à renforcer les incertitudes.



Graphiquement, l'Euro a donc entamé l’année en allant flirter avec les sommets observés en 2017, avant de se heurter à des prises de bénéfices à l’origine d’un retracement technique. La tendance conserve toutefois un biais haussier sur tous les horizons et les plus offensifs pourraient acheter sur repli pour anticiper une nouvelle avancée vers notre résistance de moyen terme et une clôture quotidienne au-delà de 1.2065 USD. Nous optons cependant pour la prudence à ce stade et restons provisoirement à l’écart de la parité. Comme un présage à l'aube de 2018, la monnaie unique a profité des faibles volumes de la période de Noël pour s'offrir un rebond au-delà de 1.20 USD, ouvrant la voie en tout début d’année à un premier test du point haut enregistré sur l’exercice précédent. Sans réussite cette fois-ci.Malgré une brève secousse à l'annonce de la reconquête du Parlement catalan par les indépendantistes, la monnaie unique affiche sa force, soutenue par des statistiques macroéconomiques florissantes, à l'image de la confirmation de la robustesse des indicateurs PMI, en particulier dans le secteur manufacturier, ou du taux de chômage au plus bas depuis 9 ans. En Allemagne, le marché du travail n’a même jamais été aussi vigoureux depuis la réunification.Seul bémol, l'inflation fait toujours du surplace en-deçà de l'objectif de la BCE. En décembre, les prix à la consommation progressent de 1.4% sur un an contre 1.5% le mois précédent et une cible officielle proche mais inférieur à 2%.Du côté des Etats-Unis, l’adoption de la réforme fiscale digérée, la première économie mondiale vient de publier des chiffres mitigés en ce début d'année. Si les salaires ont progressé de 0.3% le mois dernier, l'Oncle Sam a moins embauché qu'anticipé sur la période, créant 148k nouveaux emplois contre 190k attendu. Le taux de chômage stagne à 4.1%.A plus long terme, le récent sursaut de l'Euro pourrait augurer la tendance pour l'année alors que les marchés peinent à croire que la Réserve Fédérale pourra tenir ses projections et procéder à trois nouvelles hausses de taux cette année. En effet, la publication des minutes de la dernière réunion de l’institution met une nouvelle fois en exergue des divisions au sein du comité au sujet de l’inflation tandis que le départ de Janet Yellen au mois de février contribue à renforcer les incertitudes.Graphiquement, l'Euro a donc entamé l’année en allant flirter avec les sommets observés en 2017, avant de se heurter à des prises de bénéfices à l’origine d’un retracement technique. La tendance conserve toutefois un biais haussier sur tous les horizons et les plus offensifs pourraient acheter sur repli pour anticiper une nouvelle avancée vers notre résistance de moyen terme et une clôture quotidienne au-delà de 1.2065 USD. Nous optons cependant pour la prudence à ce stade et restons provisoirement à l’écart de la parité.

Mathieu Burbau © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine