CEREP : Eurofins-Cerep annonce ses résultats 2017

Note Préliminaire Eurofins-Cerep SA répond aux conditions d'exemption d'établissement de comptes consolidés et ne publie plus de tels comptes à compter de l'exercice 2014. Les comptes au 31 décembre 2017sont en conséquence établis conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des normes comptables françaises. Bilan de l'exercice 2017Activité Eurofins-Cerepa continué à travailler avec ses principaux clients, en particulier avec ses dix clients les plus importants de l'exercice 2016, en s'appuyant sur son expertise en matière de profilage sur de larges panels de cibles destiné à éliminer précocement les candidats-médicaments susceptibles d'échouer au cours de leur développement vers les essais cliniques. Sa participation à la division Eurofins Pharma Discovery Services du groupe Eurofins lui permet de bénéficier de ventes croisées pour accroître ses ventes auprès de nou-veaux clients Réduction du capital social non motivé par des pertes Code ISINFR 0013256518 Euronext Growth Eurofins-Cerep SA Le Bois l'Evêque 86600 Celle l'Evescault France tél : +33 (0)5 49 89 30 00 fincom@cerep.frwww.cerep.com Spécialiste de la pharmacologiein vitroet de l'ADME-toxicologie, Eurofins-Cerep [Nyse Alternext- ALECR] offre des services qui permettent de réduire les coûts de la recherche des médicaments en identifiant précocement les médi-caments les plus prometteurs tout en éliminant les composés suscep-tibles d'échouer en développement. Les technologies de Eurofins-Cerep sont à ce jour utilisées par près de 600 sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques dans le monde entier, incluant la plupartdes leaders de l'industrie pharma-ceutique. Les commentaires qui précèdent sur la situation financière et les résultats de Eurofins-Cerep peuvent contenir des informations prévision-nelles impliquant des risques et des incertitudes. Les résultats effectifs de la Société peuvent être substan-tiellement différents de ceux antici-pés dans ces informations prévi-sionnelles du fait de différents facteurs. Les facteurs de risque sont décrits dans le rapport annuel de la Société La Société a procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes de 3.707.883,90 euros, le ra-menant ainsi de 3.783.555 euros à 75.671,10 euros.La réalisation définitive de cette décision, prise par l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2017, a été constatée par le Conseil d'administration du 2 juin2017. Regroupement d'actions Conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2017, la société a mis en œuvre un regroupement d'actions le 26 juin 2017 sur la base d'une parité d'échange de 50 actions anciennes de 0,30 euros de valeur nominale contre 1 action nouvelle de 15 euros de valeur nominale et pris acte de larenonciation à l'échange de l'actionnaire majoritaire de 37 actions anciennes pour favoriser l'échange des actions dans le cadre du regroupement. La société Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, a pris l'engagement de: servir la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente, des offres portant sur les rompus ou les demande tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés,

servir la contrepartie pour racheter les actions nouvelles n'ayant pas pu être attribuées et qui seront mises en vente en application des dispositions en vigueur. La période de regroupement d'actions s'est achevée le 27 juillet 2017, la Société Eurofins Discovery Lux Holding SARL a acquis 204 actions nouvelles portant ainsi sa participation au sein du capital de la Société à 95,78%. Le nombre d'actions issues du regroupement, soit 5044 actions de 15 euros de valeur nominale chacune, représente un capital social de 75.660 euros. Liquidation de la filiale Cerep Ltd La fermeture de Cerep Ltd est toujours en cours, l'entreprise Cerep Ltd est aujourd'hui une coquille vide, elle n'emploie plus de personnel et n'a plus d'actifs. Les autorités chinoises nous ont délivré un agrément de conformité auprès des impôts avant liquidation de la filiale..  Chiffre d'affaires Le chiffred'affaires 2017 s'est élevé à 24,41millions d'euros en augmentation de 4,14 % par rapport au chiffred'affaires 2016 de 23,44 millions d'euros. Le chiffre d'affaires valorisé à l'avancement représente 0,81million d'euros. Paractivité Variations (K€) 31.12.17 31.12.16 Valeurs % Services 24 410 23 390 1 019 4,39% Autres 0 48 -48 -100 %- Total 24 410 23 438 971 4,14% Résultats de la Société Résultat d'exploitation Le résultat d'exploitation est un bénéfice de 3,60 millions d'euros contre un bénéfice de 1,63 million d'euros en2016. Celui-ci est obtenu par l'augmentation du chiffre d'affaires et par une maîtrise des charges. Résultat financier Le résultat financier de l'exercice écoulé est un bénéfice de0,24millions d'euros contre un bénéfice de 0,14 million d'euros en 2016. Ce résultat est constitué principalementdes gains et pertes de change ainsi que desintérêts facturés au Groupe pour 0,19 million d'euros sur l'avance consentie. Résultat exceptionnel Le résultat exceptionnel est un bénéfice de 0,09 millions d'euros contre un bénéfice de 0,46 million d'eurosen 2016. Le crédit d'impôt recherche s'élève à 0,53 million d'euros contre 0,26 million d'euros en 2016. Résultat net Le résultat net d'Eurofins-Cerep SA en 2017 est un bénéfice de 3,85 millions d'euros contre un bénéfice de 2,49 millions d'euros en 2016. Recherche et développement Une nouvelle technologie permettant la mesure entemps réel de l'effet des candidats médicaments sur des cellules humaines en culture a été mise en place en 2017. Cette technologie couplant l'imagerie cellulaire et la mesure de signaux lumineux dans un même test permettra de comprendre et prédire plus finement leseffets des composés actifs sur les cellules. Ce projet permet d'offrir un panel de nouveaux services aux clients souhaitant mieux comprendre le mécanisme d'action de leurs molécules.Le projet mettant en com-mun des capacités scientifiques et techniques présentes au sein d'Eurofins Cerep et de l'université de Poi-tiers a été poursuivi en 2017. Ce projet a pour objectif la mise en place d'un modèle in vitro de microbiota intestinal (modèle capable de mimer l'environnement intestinal) qui sera évalué en 2018. Trésorerie Au 31 décembre 2017, la trésorerie de la Société s'élève à 1,45 million d'euros contre 3,92 millions d'euros au 31 décembre 2016. Les prêts consentis à Eurofins Discovery Services Lux Holding SARL s'élèvent à 15,75millions d'euros à la clôture de l'exercice, enaugmentation de 6,09million d'euros. Le fonds de roulement s'établit à 18,30millions d'euros au 31 décembre 2017 contre 12,58 millionsd'euros un an plus tôt. A noter que la trésorerie générée au cours de l'exercice 2016 a été fortement im-pactée par l'opération sur le bâtiment de Villebon.

Evénements récentset perspectives d'avenir Changement des modalités d'exercice de la direction générale - dissociation des fonctions de Présidentdu Conseild'administration et de Directeur général Conformément à l'article 13 des statuts, le conseil d'administration a décidé de modifier le mode d'exercice de la Direction Générale et a opté pour la dissociation des fonctions de Président du conseil etde Directeur Général. Démission du Directeur général Damien Séroux, Directeur général a présenté sa démission de ses fonctions de Directeur généralde laSociété à compter du19 avril 2017. Il conserve son mandat de Président du Conseil d'administration. Nomination d'un Directeur Général Antoine Duthilleul a été nommé Directeur général en remplacement de Damien Séroux pour une durée de six années. Antoine Duthilleul était jusqu'à présent Directeur général adjoint de la Société. Antoine Duthilleul possède une solide expérience managériale et a démontré, depuis son arrivée, un réel attachement aux valeurs et exigences de la Société. Il a également contribué au développement et à l'amélioration des opérationnels améliorant ainsi la qualité de service de la Société. Contact Damien Séroux, Président Antoine Duthilleul, Directeur GénéralTel. +33 (0)5 49 89 30 00fincom@cerep.fr

