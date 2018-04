Eurofins Scientific S E : rachète Covance Food Solutions à LabCorp pour 670 millions de dollars

Données financières (€) CA 2018 3 648 M EBIT 2018 457 M Résultat net 2018 274 M Dette 2018 1 951 M Rendement 2018 0,64% PER 2018 29,77 PER 2019 24,49 VE / CA 2018 2,63x VE / CA 2019 2,39x Capitalisation 7 639 M Graphique EUROFINS SCIENTIFIC S.E. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EUROFINS SCIENTIFIC S.E. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 527 € Ecart / Objectif Moyen 21% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Gilles G. Martin Chairman & Chief Executive Officer Laurent Lebras Director-Group Finance & Administration Andreas König Chief Information Officer Yves-Loïc Martin Non-Executive Director Valérie Hanote Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EUROFINS SCIENTIFIC S.E. -14.50% 9 177 FISERV 9.01% 29 471 WORLDPAY INC 7.04% 25 054 SGS -4.80% 18 597 FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. 7.95% 18 506 CINTAS CORPORATION 11.22% 18 444