Eurofins Scientific S E : reprend l'activité de tests de produits pharmaceutiques d'Astellas

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurofins Scientific a annoncé mardi un accord avec le groupe pharmaceutique japonais Astellas, lui permettant de prendre pied sur le marché des tests de produits biopharmaceutiques au Japon. Dans ce cadre, Astellas va externaliser auprès d'Eurofins son activité Astellas Analytical Science Laboratories (ASL), qui réalise des tests aussi bien sur les matières premières que les substances médicamenteuses, ainsi que les études de formulation, stabilité, évaluation des méthodes de test, analyses phyciso-chimiques et micro-biologiques. Créé en 1996 et localisé à Kyoto, ASL emploie plus de 140 personnes. Dans le cadre de l'accord, Astellas a convenu de continuer à confier des analyses à ASL pour une période non précisée, pendant qu'Eurofins mettra en place de nouvelles capacités afin de servir un plus grand nombre de clients. ASL sera le premier laboratoire du groupe à offrir des tests relatifs aux bonne pratiques de fabrication (BPF) pharmaceutiques, dans un réseau mondial d'une trentaine de labos de ce type.

