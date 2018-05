Eurofins : accord d'externalisation avec Astellas au Japon

22/05/2018 | 08:53

Eurofins Scientific annonce avoir signé un accord d'externalisation avec le groupe pharmaceutique japonais Astellas pour l'un de ses laboratoires internes de tests, Astellas Analytical Science Laboratories (ASL).



Situé à Kyoto et employant plus de 140 personnes, ASL offre des services de tests analytiques permettant à des produits pharmaceutiques d'entrer sur le marché, en évaluant la qualité de matières premières, substances médicamenteuses et préparations.



Premier laboratoire d'Eurofins au Japon offrant des services de tests au standard Good Manufacturing Practice (GMP), il deviendra un site clé de son réseau mondial de plus de 30 laboratoires GMP répartis en Europe, en Inde et aux Etats-Unis.



