Eurofins : acquisition en Corée du Sud

03/04/2018 | 09:52

Eurofins Scientific annonce avoir finalisé l'acquisition de Lab Frontier, fournisseur d'une large gamme de services de tests alimentaires, environnementaux et cosmétiques en Corée du Sud. Les termes financiers de la transactions ne sont pas précisés.



Basée à Anyang, non loin de la capitale Seoul, cette entreprise affiliée à Young In Group (YIG) emploie 40 personnes et a généré un chiffre d'affaires de près de trois millions d'euros au cours de l'année dernière.



'Cette transaction renforce l'empreinte grandissante du groupe en Asie Pacifique et lui offre une bonne plateforme pour étendre sa présence sur ce marché avec un potentiel de croissance significatif', commente Eurofins.



