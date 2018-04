Eurofins : Bryan Garnier n'est plus à 'vente'

25/04/2018 | 09:44

Bryan Garnier relève sa recommandation sur Eurofins Scientific de 'vente' à 'neutre', avec une valeur intrinsèque ('fair value') ajustée de 460 à 440 euros, au lendemain d'un point d'activité du premier trimestre qu'il reconnait comme 'décevant'.



'Néanmoins, expliquant que ces chiffres étaient notamment liés à une base de comparaison élevée et à des éléments exceptionnels, la direction a confirmé son objectif de générer une croissance organique d'au moins 5% en 2018 et au-delà', tempère le broker.



'Après un recul d'environ 38% du cours de Bourse depuis son sommet de la fin octobre, la valorisation du titre revient à un niveau que nous considérons comme plus raisonnable', ajoute l'intermédiaire financier dans sa note de recherche.



