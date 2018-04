Eurofins : devrait dépasser ses objectifs selon Oddo

03/04/2018 | 10:45

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de 543 E après l'annonce de l'acquisition de Lab Frontier Co en Corée du Sud. Cette société est le leader du marché de l'analyse haut de gamme et des instruments scientifiques depuis plus de 40 ans en Corée du Sud.



' Nous continuons de penser qu'Eurofins devrait dépasser l'objectif annuel de 200ME de CA acquis avec un levier et une capacité de financement favorables ' indique Oddo.



' Cette acquisition permet à Eurofins : i/ d'élargir sa présence en Asie, en ligne avec sa stratégie d'expansion dans les pays émergents soulignée lors du Roadshow en mars dernier, ii/ de poursuivre son build-up avec une dizaine d'acquisitions bolt-on depuis début 2018 ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime que cette enveloppe semble pertinente et suffisante pour atteindre l'objectif de CA 2019 (i.e. 4MdE), qui sera obtenu par un mix croissance organique/croissance externe (complément de croissance externe estimé à 200ME/an en linéaire).



