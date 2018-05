EUROGERM : ouvre une filiale en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurogerm, leader dans les ingrédients et auxiliaires technologiques au cœur de la filière Blé-Farine-Pain, annonce l'ouverture de sa 10ème filiale à l'international. La nouvelle société, créée le 15 mai 2018 et basée à Francfort en Allemagne, permettra d'accélérer la croissance du groupe dans les pays germanophones. En créant Eurogerm, le groupe, présent depuis plusieurs décennies en Allemagne, Autriche et Suisse souhaite accroître sa présence sur ces marchés.La zone de Francfort sur le Main, au cœur de l'Europe a été choisie pour renforcer les nombreux partenariats locaux tout en fidélisant la clientèle et en améliorant les services apportés.Dirigée par Grégoire Faivre d'Arcier, précédemment responsable commercial de la zone Sud-Allemagne, Eurogerm GmbH favorisera la visibilité du groupe sur la zone germanophone, un marché stratégique pour Eurogerm. Cette filiale servira de base locale pour accroître les ventes et accélérer la recherche de nouveaux clients.