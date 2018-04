Eurogerm : hausse de 31,5% du résultat net en 2017

06/04/2018 | 08:49

Eurogerm publie au titre de l'année 2017 un résultat net part du groupe en progression de 31,5% à 6,4 millions d'euros et un résultat d'exploitation en hausse de 20,8% à 9,7 millions, grâce notamment à la maîtrise de ses coûts d'exploitation.



Le chiffre d'affaires du fournisseur à la filière blé-farine-pain franchit la barre des 100 millions d'euros, augmentant de 10% à 103,9 millions (+9,7% à taux de change et périmètre constants) avec une hausse de 14% pour le segment améliorants de panification et pré-mix.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 12 juin le un dividende de 0,45 euro par action. 'La poursuite d'une croissance rentable reste notre priorité ainsi que notre dynamique de déploiement à l'international', précise la direction.



