Eurogerm : ouverture d'une filiale à Francfort

16/05/2018 | 14:17

Eurogerm annonce l'ouverture de sa 10ème filiale à l'international : la nouvelle société, créée le 15 mai et basée à Francfort en Allemagne, permettra d'accélérer la croissance du groupe dans les pays germanophones.



Dirigée par Grégoire Faivre d'Arcier, précédemment responsable commercial de la zone Sud-Allemagne, Eurogerm GmbH servira de base locale pour accroître les ventes et accélérer la recherche de nouveaux clients un marché stratégique pour le groupe.



'En s'installant en Allemagne, le groupe souhaite proposer de nouveaux services, avec en premier lieu la création d'un fournil d'essais franco-allemand, mais également favoriser la proximité avec ses clients et prospects', explique Eurogerm.



