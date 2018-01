Euroland Corporate : EuroLand Corporate : 22 opérations réalisées et plus de 140 M EUR levés pour des sociétés de croissance Small et Midcaps en 2017

11 janvier 2018. EuroLand Corporate affiche une année 2017 très dynamique avec la réalisation d'opérations financières diversifiées validant ainsi la pertinence de son modèle d'accompagnement et de conseil pour les sociétés de croissance.

En 2017, EuroLand Corporate est intervenu en tant que Conseil sur les opérations financières suivantes :

Augmentation de capital avec maintien du DPS: Visiativ (15,1 M€), Innelec Multimedia (3 M€), Biosynex (2 M€), Makheia (3,1 M€), Lucibel (4,4 M€), Anevia (2 M€)

Augmentation de capital par placement privé : Medicrea (13 M€), Biosynex (2 M€), Theradiag (5 M€)

Emission obligataire : Xilam Animation (15 M€) et SES Imagotag (40 M€)

Reclassement de participation : Xilam Animation (10 M€) et Theradiag (2 M€)

Attribution gratuite de BSA pour les sociétés : Carbios, Neovacs, Archos, Anevia et Lexibook

Opération de M&A : Cession de Ausy à Randstad (420 M€) et cession de Cresus à Efficio Group

Transfert de marché pour les sociétés Madvertise et Reworld Media

Par ailleurs, EuroLand Corporate a continué à étendre sa mission de conseil en revalorisation boursière auprès des émetteurs cotés en bourse et compte 40 clients à ce jour.

A propos d'Euroland Corporate :

Créée en 1999, EuroLand Corporate est le conseil financier des PME et ETI cotées et non cotées pour des opérations de levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition, cession, et recomposition du capital.

En 2017, EuroLand Corporate accompagne les dirigeants de 40 small et mids caps. Depuis sa création EuroLand Corporate a conseillé plus de 30 IPO, 70 opérations de levées de capitaux propres et 23 opérations de levées de dettes.

Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-51614-cp-track-record-2017-janvier-2018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews