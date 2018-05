15 Mai 2018. EuroLand Corporate a conseillé Reworld Média dans le cadre de la réalisation d'un emprunt obligataire de 6M€ de type ‘‘Euro PP'', placement privé totalement remboursable in fine.

L'émission obligataire de 6M€ a été souscrite par Schelcher Prince Gestion pour le compte d'investisseurs institutionnels. Ces obligations ont une maturité de 7 ans, soit une échéance en mai 2025, et ne seront pas cotées. C'est donc l'occasion pour le Groupe d'avoir accès à des sources de financement diversifiées.

Les équipes d'Euroland Corporate remercient les dirigeants de Reworld Média pour leur confiance.

A propos d'Euroland Corporate :

Créée en 1999, EuroLand Corporate est le conseil financier des PME et ETI cotées et non cotées pour des opérations de levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition, cession, et recomposition du capital.

En 2017, EuroLand Corporate accompagne les dirigeants de 40 small et mids caps. Depuis sa création EuroLand Corporate a conseillé plus de 30 IPO, 70 opérations de levées de capitaux propres et 23 opérations de levées de dettes.

