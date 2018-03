16 mars 2018. EuroLand Corporate est heureux d'avoir conseillé la société PROACTIS dans le cadre de son Offre Publique d'Achat Simplifiée sur la société HUBWOO.

Pour rappel, cette OPAS faisait suite à l'acquisition par PROACTIS du groupe américain PERFECT COMMERCE, lui-même détenteur de près de 80% du capital social d'HUBWOO.

A la suite de cette offre, le groupe PROACTIS détient dorénavant 88,51% du capital social d'HUBWOO.

Dans le cadre de cette opération, EuroLand Corporate est intervenu aux cotés de la banque présentatrice la Banque DELUBAC & Cie et du cabinet DELSOL Avocats.

A propos d'Euroland Corporate :

Créée en 1999, EuroLand Corporate est le conseil financier des PME et ETI cotées et non cotées pour des opérations de levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition ou cession ou recomposition du capital.

En 2017, EuroLand Corporate accompagne les dirigeants de 40 small et mids caps. Depuis sa création EuroLand Corporate a conseillé plus de 30 IPO, 70 opérations de levées de capitaux propres et 23 opérations de levées de dettes.

