EUROMEDIS GROUPE : Résultats 1er Semestre 2017/2018 - Mercredi 28 Mars 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 28 mars 2018

Résultats 1er semestre 2017/2018 à l'équilibre Remontée progressive des marges sur le S2

Au cours du 1er semestre 2017/18, EUROMEDIS GROUPE a réalisé un chiffre d'affaires de 39,2 M€ en croissance de 8%, en ligne avec les objectifs de chiffre d'affaires proche de 80 M€ au 31 juillet 2018. Cependant Euromedis est restée pénalisée sur la période par la forte baisse de marges sur l'activité à Marque Propre, liée à l'importante augmentation des prix de revient des gants PVC, non répercutée au S1 pour les marchés publics.

Le Résultat Opérationnel ressort à -340 K€ contre + 1,1 M€ sur le 1er semestre 2016/2017. Grâce à la répercussion de ces hausses de prix sur le S2, la marge brute va progressivement se restaurer sur le S2 2017/2018.

En millions d'euros

Chiffre d'affaires consolidé Marge brute en % CA

Résultat opérationnel(1)

en % CA

Résultat avant impôt Résultat net

31/01/2018 6 mois 39,2 14,0 35,7% -0,34 -0,01% -0,50 -0,06 -0,00%

31/01/2017 6 mois 36,4 14,7 40,5% 1,11 3,0% 1,14 0,83 2,3%

31/07/2017 12 mois 73,6 28,1 38,2% -0,09 2,0% 1,11 -0,13 -0,02%

Capitaux propres Gearing

27,7 38,5%

30,0 26,8%

27,8 36%

(1)Après prise en compte de la mise en équivalence

Activité

M€ (Données consolidées)

CA 1er trim.

. Marque Propre dont Export . Distribution CA 2ème trim.

. Marque Propre dont Export . Distribution Total CA 6 mois . Marque Propre dont Export . Distribution

2016/17

Var

17,2 +5,0%

11,0 +5,8%

2,1 +1,6%

6,2 +3,6%

19,3 +9,4%

11,3 +20,2%

2,0 +24,7%

7,9 -6,1%

36,4 +8,0%

22,3 +13,1%

4,2 +12,9%

14,2 -2,0%

Produits à Marque propre (64,3 % des ventes)

Sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 25,2 M€ contre 22,3 M€, en hausse de 13,1%, alors même que le T2 a enregistré une forte croissance de 20%. L'export ressort à 4,6 M€ en croissance de 12,9%, dont +7,6% sur l'Italie.

La marge brute s'établit à 28,7% contre 34,1% sur le S1 2016/2017. Cette contre-performance résulte essentiellement des hausses de prix des gants en PVC en provenance d'Asie du Sud-Est, hausses qui ont été répercutées auprès des marchés hospitaliers publics, à compter du 1er janvier 2018, et qui permettront une remontée progressive des marges. Le résultat opérationnel ressort à 0,3 M€ contre 1,5 M€ sur le S1 2016/2017.

Activité Vente/Location (35,7% des ventes)

Le chiffre d'affaires du 1er semestre ressort à 13,9 M€, contre 14,2 M€ au S1 2016/2017, en baisse de 2%. La nouvelle force commerciale mise en place chez Paramat n'est pas encore pleinement opérationnelle et pèse sur la performance de la division.

Aussi, le résultat opérationnel de l'ensemble reste déficitaire à -0,8 M€ contre -0,5 M€ sur le S1 2016/2017. La marge brute s'inscrit à 48,7% contre 48,6% sur le S1 2016/2017.

Biomat réalise un chiffre d'affaires de 1,02 M€ contre 1,23 M€ sur le S1 2016/2017; toutefois elle améliore sa marge brute de 4 points lui permettant ainsi d'améliorer son résultat d'exploitation à +62 K€ contre -35 K€ sur la même période en 2016/2017. Fourès SAS réalise un chiffre d'affaires de 695 K€ accusant un retard de facturation de 160 K€ (produits fabriqués mais non livrés au 31 01 18).

Medical Center reste stable mais sa marge brute gagne 4 points et le résultat d'exploitation ressort positif à +53K€ contre une très légère perte sur le S1 2016/2017.

Médis Santé contribue au résultat net à hauteur de 70 K€.

Ratios financiers et structure financière

Au 31 janvier 2018, les fonds propres s'élèvent à 27,7 M€ pour un endettement financier net de 10,7 M€, soit un gearing de 38,5 % contre 36% au 31 juillet 2017. La structure financière du Groupe reste bonne.

Le BFR progresse de 0,8 M€ résultant d'une augmentation du poste clients liée aux effets de l'activité chez Labo Euromédis, en forte augmentation par rapport à la même période de l'année précédente.

Perspectives

Euromedis Groupe confirme son objectif de chiffre d'affaires de 80 M€ au 31 juillet 2018, incluant Fourès SAS en année pleine.

Marques Propres : la tendance à la hausse du chiffre d'affaires devrait se confirmer. La remontée des marges est attendue sur le S2 avec d'une part, la répercussion des hausses de prix des gants PVC et d'autre part, le développement toujours important des nouveaux produits consommables à plus forte valeur ajoutée.

Distribution : Le retour sur investissements de la division Paramat s'avère plus long qu'attendu, avec les nombreux changements structurels mis en place. Médical Center anticipe un développement important et devrait bénéficier d'ici fin 2018 d'une logistique plus performante. L'activité vente en ligne devrait être opérationnelle à partir du T2 2019. Enfin, Biomat et Fourès devraient faire jouer totalement leurs synergies.

Médis Santé poursuit sa stratégie de maillage national et confirme l'ouverture fin mars d'une nouvelle structure HAD à Saint-Etienne.

Globalement, Euromedis Groupe anticipe une remontée progressive de ses marges d'ici fin 2018, avec un retour à la rentabilité.

Le Groupe rappelle qu'afin, d'être mieux en adéquation avec la périodicité des marchés publics, il prolongera son exercice social 2017/2018 de 5 mois pour clôturer au 31 décembre 2018. (Exercice exceptionnel de 17 mois).

Un arrêt intermédiaire au 31 juillet 2018 sera établi.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017/18, mi-juin 2018

EURONEXT Paris Compartiment C - ISIN FR0000075343 - EMG

REUTERS : EUMD.PA - BLOOMBERG : EMG:FP

EUROMEDIS GROUPE est un acteur majeur de l'industrie des Dispositifs Médicaux et de l'Assistance Médicale à Domicile en France, à travers la conception de produits à usage unique et la vente de produits médicaux et de services associés pour les professionnels de la Santé, les collectivités médicales et les particuliers.

Pour toute information complémentaire : www.euromedis.fr EMG - Jean-Pierre Roturier : 03 44 73 83 60 / Asset Com : 01 42 74 66 77