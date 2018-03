Euronext N : Media Lab s'introduit sur Euronext ACCESS

Euronext accueille la société italienne Media Lab dans le cadre de son initiative pour attirer les PME technologiques européennes

Paris - le 23 mars 2018 - Euronext a annoncé aujourd'hui l'introduction en Bourse de la société de technologie dentaire Media Lab sur Euronext ACCESS.

Basée à Milan et fondée en 1994, Media Lab fournit des technologies novatrices dans le secteur des soins dentaires. Leader en matière d'innovation, la société propose des systèmes d'implants guidés, des guides chirurgicaux et des logiciels d'analyse céphalométrique en trois dimensions. Son centre d'appel bilingue garantit un service après-vente professionnel qui a permis à Media Lab de tisser des liens de collaboration de qualité avec ses clients, tout en assurant un soutien technique constant et dédié.

L'admission de Media Lab à la cote reflète l'objectif d'Euronext d'aider les sociétés technologiques à développer leurs activités à grande échelle grâce aux marchés de capitaux. Euronext est la principale Bourse des PME du secteur technologique en Europe avec plus de 330 émetteurs représentant une capitalisation boursière totale de près de 70 milliards d'euros et plus de 750 investisseurs actifs.

M. Massimo Ivani, PDG de Media Lab, a déclaré : « C'est avec plaisir et fierté que nous partageons cette étape importante pour la croissance de notre société dans le domaine des logiciels de diagnostic dentaire et des logiciels de gestion. L'introduction en Bourse de notre société nous permettra d'être mieux préparés pour relever les défis et les opportunités à venir tout en préservant nos activités de recherche rigoureuses et notre souci du détail. À terme, nous espérons renforcer notre compétitivité, réaffirmer nos valeurs d'entreprise et remercier nos clients sans qui nous n'aurions pas pu être ici aujourd'hui. »

Media Lab (code mnémonique : MLLAB) a été introduit en Bourse par l'admission à la cote et la cotation directe de 2 370 000 actions ordinaires le 23 mars 2018 au prix fixe de 3,43 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève à 8 129 100 euros.

Euronext ACCESS est un marché dédié aux entreprises qui souhaitent bénéficier d'un accès simplifié à la Bourse et d'une meilleure visibilité. Il est ouvert aux entreprises de toutes tailles, maturités et industries.