Euronext N : Société Générale, nouveau partenaire à rejoindre le service de meilleure exécution d’euronext pour les actionnaires individuels

Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Londres et Paris - 15 mars 2018 - Société Générale et Euronext annoncent aujourd'hui leur collaboration pour offrir aux investisseurs particuliers « Best of Book », le service de meilleure exécution d'Euronext. Grâce à ce service, les clients du réseau Société Générale en France pourront désormais bénéficier d'une exécution plus efficace et plus économique de leurs ordres en Bourse.

Lancé en novembre 2016, Best of Book permet aux courtiers d'obtenir une qualité d'exécution optimale en termes de prix, de rapidité et de probabilité d'exécution, et cela pour les 550 valeurs les plus liquides cotées sur les marchés d'Euronext. Des apporteurs de liquidité spécialisés se font concurrence de manière transparente pour proposer des prix égaux ou supérieurs à l' « European Best Bid and Offer »[1]. Dans ce cadre, Euronext travaille avec des spécialistes de qualité de marché (LiquidMetrix) pour fournir aux clients de Best of Book les éléments de preuve de cette meilleure exécution européenne par l'intermédiaire de rapports quotidiens. Le service contribue aux exigences règlementaires de meilleure exécution envers les clients particuliers stipulées par MiFID I et MiFID II.

Avec désormais plus d'une trentaine de brokers connectés à Best of Book, Euronext a ainsi rassemblé l'ensemble des courtiers de ses marchés français, belge, hollandais et portugais depuis le lancement de ce service.

« En offrant le service Best of Book à ses clients investisseurs, Société Générale leur garantit la meilleure exécution de leurs ordres de Bourse à l'achat et à la vente sur les marchés européens. Nos clients bénéficient ainsi de cours plus avantageux sur plus de 550 valeurs Euronext, dont le titre Société Générale. Transparente et conforme aux nouvelles réglementations (MIFID II), cette solution est une motivation supplémentaire pour investir en Bourse directement depuis l'Appli ou le site internet Société Générale » explique Laurent Goutard, Directeur de la Banque de détail Société Générale en France.

« L'arrivée de Société Générale est une nouvelle étape importante dans le déploiement de notre offre Best of Book. Nous soutenons ensemble l'actionnariat individuel à travers ce service d'exécution d'ordres transparent et économique pour les investisseurs particuliers. » A expliqué Anthony Attia, Président-directeur général d'Euronext Paris.

[1] L'EBBO (European Best Bid and Offer) est un prix de référence désignant le meilleur prix offert sur l'ensemble des plateformes multilatérales transparentes européennes sur lesquelles l'instrument aurait pu être négocié au moment de la transaction.