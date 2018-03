Euronext N : WEACCESS GROUP s’introduit sur Euronext Access+

La première société à s'introduire sur le compartiment Euronext Access+

Paris - 16 mars 2018 - Euronext accueille aujourd'hui la société WEACCESS GROUP, opérateur majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises, sur le compartimentAccess+ d'Euronext Access.

Basé à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), WEACCESS GROUP (ex Infosat Telecom) est spécialisé dans la construction, l'exploitation et la commercialisation de réseaux 4G fixe/LTE

(THD radio) dans les zones blanches et grises (zones non ou peu desservies par les réseaux traditionnels) en France. Le groupe dessert plus de 400 communes en Internet, téléphonie et télévision par des technologies sans fil.

L'admission de WEACCESS GROUP (code mnémonique : MLWEA) sur le compartiment Euronext Access+ a été réalisée le 16 mars 2018 suite à un transfert depuis Euronext Access. des 597.169 actions ordinaires de la société. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève à environ 5 millions d'euros.

A l'occasion de la cérémonie d'introduction, Monsieur François Hédin, Président de WEACCESS GROUP a déclaré : «Nous sommes très fiers que WEACCESS GROUP devienne le 1er émetteur à être admis sur le compartiment ACCESS+. Par ce transfert, nous souhaitons offrir aux investisseurs une transparence accrue en matière d'informations financières. Ce segment de marché va en outre nous permettre de nous accoutumer à certaines exigences du compartiment Euronext Growth d'Euronext Paris, qui reste l'objectif à deux ans, ainsi que d'accroître notre visibilité auprès d'une plus large communauté d'investisseurs à un moment stratégique de notre développement.»

Euronext Access+ est un compartiment de marché intégré à Euronext Access (un marché dédié aux entreprises qui souhaitent bénéficier d'un accès simplifié à la Bourse) et ouvert aux entreprises de toutes tailles, maturités et industries. Euronext Access+ est un marché tremplin qui aide les entreprises à se préparer à de nouvelles étapes de croissance pour à terme évoluer vers les autres marchés d'Euronext, tels qu'Euronext Growth et Euronext.