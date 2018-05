Euronext N : a vu son bénéfice net bondir de 30,6% au premier trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur boursier Euronext a publié mardi un bénéfice net en forte hausse et supérieur aux attentes au premier trimestre, grâce au retour de la volatilité en Europe au cours d'une période également marquée par la finalisation du rachat de l'Irish Stock Exchange.

Euronext a dégagé un bénéfice net de 57,3 millions d'euros au premier trimestre, contre 43,9 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2017, et un résultat opérationnel avant amortissement et dépréciations (Ebitda) de 88,2 millions d'euros, contre 70,5 millions d'euros un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 146,7 millions d'euros, en augmentation de 15,9%, alors que les volumes d'échanges ont profité du retour de la volatilité sur les marchés européens ainsi que "d'un environnement macroéconomique favorable", qui a porté l'ensemble des volumes que ce soit sur les marchés au comptant, les dérivés ou encore les devises.

"Il s'agit du meilleur trimestre jamais enregistré par Euronext", a déclaré Stéphane Boujnah, le PDG du groupe, lors d'une téléconférence.

"Illustrant le résultat de notre discipline en matière de coûts ainsi que de notre levier opérationnel, cette croissance des revenus a directement contribué à notre marge d'Ebitda, qui a atteint 60,1%" au premier trimestre, contre 55,7% au premier trimestre 2017, a-t-il également fait valoir dans un communiqué.

Les analystes suivis par FactSet anticipaient, en moyenne, un bénéfice net de 53,9 millions d'euros, un Ebitda de 85,2 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 147,2 millions d'euros.

Stéphane Boujnah a par ailleurs confirmé les objectifs du groupe pour 2019, à savoir un taux de marge d'Ebitda de 61 à 63% (hors activité de compensation).

Au sujet du développement d'Optiq, la nouvelle plateforme informatique reliant l'ensemble des banques intervenant sur les marchés et Euronext, Stéphane Boujnah a indiqué que la migration complète des marchés au comptant devrait être effective en juin.

Au premier trimestre, Euronext a finalisé l'acquisition de la Bourse de Dublin pour 137 millions d'euros. Le groupe prévoit des synergies de 6 millions d'euros d'ici à 2020 liées à ce rachat. Les résultats de l'Irish Stock Exchange ont été consolidés dans ceux d'Euronext à partir du 1er avril.

