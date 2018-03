Euronext : finalise l'acquisition de l'Irish Stock Exchange

27/03/2018 | 08:56

Euronext a finalisé l'acquisition l'Irish Stock Exchange, la Bourse de Dublin, après l'obtention des autorisations réglementaires. L'opération avait été annoncée le 29 novembre.



L'Irish Stock Exchange intégrera le réseau de places de marché de l'opérateur boursier européen sous le nom d'Euronext Dublin, et sera placé sous la direction générale de Deirdre Somers. Ainsi, l'Irlande devient le 6e 'pays coeur' où est présent Euronext.



Euronext Dublin sera consolidé dans les comptes de sa nouvelle maison mère à compter du 1er avril 2018.



En 2017, la filiale irlandaise a réalisé 32,3 millions d'euros de CA et dégagé une marge d'EBITDA de 31,9%.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.