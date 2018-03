Euronext : nouveau Président du Conseil de surveillance

19/03/2018 | 08:09

Euronext annonce aujourd'hui que Rijnhard van Tets, Président du Conseil de surveillance d'Euronext NV, a décidé de quitter son poste après l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 15 mai 2018. Rijnhard van Tets a informé le Conseil de surveillance qu'il ne souhaitait pas faire un nouveau mandat. Le Conseil de Surveillance a élu l'actuel Vice-Président Dick Sluimers comme prochain Président.



Rijnhard van Tets, Président du Conseil de Surveillance d'Euronext NV, a déclaré: 'Après quinze années en tant que membre du Conseil de Surveillance d'Euronext NV, dont près de onze ans en tant que Président, j'ai informé le Conseil de Surveillance de ma démission après la prochaine Assemblée générale. Je tiens à remercier mes collègues du Conseil de surveillance, ainsi que le Directoire d'Euronext pour leur engagement continu dans la transformation et la croissance de l'entreprise au cours des onze dernières années. '



Stéphane Boujnah, Directeur Général et Président du Directoire d'Euronext, a déclaré: ' Les membres du Directoire d'Euronext souhaitent le meilleur à Rijnhard van Tets et resteront fortement engagés dans le développement de l'entreprise, aux côtés de Dick Sluimers en tant que nouveau Président du Conseil de Surveillance, qui, avec ses solides expériences dans le secteur des services financiers, sera capable de superviser la poursuite de la croissance de notre entreprise et de nos activités. '



