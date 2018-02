EUROPACORP : corrige après sa flambée de la semaine dernière

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EuropaCorp (-15,96% à 2,37 euros) subit une correction qui n'a de comparable que sa flambée de la semaine dernière. Le titre a vu sa capitalisation doubler en cinq séances, clôturant vendredi à son plus haut niveau depuis début septembre, soutenu par des rumeurs faisant état de discussions sur un partenariat avec Netflix. Vendredi soir, après la clôture des marchés, EuropaCorp a calmé les ardeurs en publiant un communiqué dans lequel il évoque des rumeurs "contradictoires et imprécises véhiculées par la presse", "les mêmes organes de presse n’hésitant pas à se contredire eux-mêmes."Comme il l'avait fait fin janvier dans des termes analogues, EuropaCorp a rappelé que des discussions ont été entamées avec divers partenaires financiers et/ou industriels potentiels en vue d'un renforcement de ses capacités financières. Le groupe a également répété que "ces diverses discussions sont toutes à un stade préliminaire, qu'elles se prolongeront le temps nécessaire, que la structure d'un accord éventuel n'est pas arrêtée et qu'aucun partenaire potentiel ne bénéficie d'une exclusivité."Enfin, EuropaCorp a redonné sa feuille de route, à savoir qu'il continue à recentrer ses activités sur son cœur de métier : la production de films de long métrage en langue anglaise à hauteur de 2 à 3 films par an, la production de 2 films de long métrage en langue française, la production de séries télévisées en langue anglaise, la distribution de films et les ventes internationales.Le groupe est donc engagé dans des cessions d'actifs qui ont d'ores et déjà concerné son activité de multiplexes, son catalogue d'édition musicale et son activité télévisuelle française, dont Mediawan a acquis 80% du capital. La recherche de partenaires financiers ou industriels entre dans ce cadre puisqu'EuropaCorp a besoin d'argent frais pour redresser ses comptes. Ces derniers sont d'ores et déjà attendus en perte sur l'exercice 2017/2018 qui sera clôturé fin mars.