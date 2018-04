Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EuropaCorp "ne confirme pas les rumeurs de presse" évoquant l'imminence d'un rachat par Netflix, a indiqué un porte-parole du groupe à AOF. La société de production de films répète également ce qu'elle a déjà indiqué plusieurs fois depuis le début de l'année, à savoir que "des discussions ont lieu avec plusieurs partenaires potentiels industriels et/ou financiers. Ces discussions se passent dans la sérénité et la confiance". De plus, EuropaCorp réaffirme qu'elle "n'est entrée en exclusivité avec aucun des partenaires potentiels en question."Le journal Les Echos affirmait la semaine dernière que Netflix était le mieux placé pour racheter EuropaCorp et que les deux parties espéraient boucler un deal avant l'été.