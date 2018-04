Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar annonce l’acquisition, à travers Ubeeqo, de Poleis Consulting et de leur marque Scooty, une start-up de partage de scooters électriques en libre-service. « Les marchés du partage de scooter et de voiture évoluent rapidement et sont une bonne alternative à la possession de véhicule », explique la société, dans son communiqué. Scooty est une start-up Belge, créée en 2016 par Jan-Albrecht Jost, Bram Vandeperre et Michiel Van Roey, et propose à ses clients 176 scooters électriques en livre-service à Bruxelles et Anvers.Le client, dans une zone désignée de la ville, peut localiser, réserver, démarrer et arrêter le scooter grâce à une application.Il n'y a pas de parking spécifique, les scooters peuvent être garés dans des zones dédiées de la ville dans le respect de la législation.Après un pilote démarré en avril 2017 entre Scooty, Ubeeqo et le Lab Europcar, Ubeeqo (au travers de sa filiale Belge) a décidé d'acquérir Scooty afin de proposer une nouvelle solution de mobilité urbaine et électrique et de développer des synergies avec l'autopartage son cœur de métier. Scooty sera exploitée comme une marque indépendante du groupe.