EUROPCAR : nomme un nouveau directeur général en Allemagne

Données financières (€) CA 2018 2 865 M EBIT 2018 302 M Résultat net 2018 154 M Dette 2018 1 013 M Rendement 2018 4,02% PER 2018 9,84 PER 2019 7,67 VE / CA 2018 0,86x VE / CA 2019 0,70x Capitalisation 1 452 M

Tendances analyse technique EUROPCAR GROUPE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 14,0 € Ecart / Objectif Moyen 55%

Dirigeants Nom Titre Caroline Parot Chief Executive Officer Jean-Paul Bailly Chairman-Supervisory Board Kenneth McCall Deputy CEO-Countries & Operations Luc Péligry Chief Financial Officer Stéphane Deux Group Information Technology Director

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EUROPCAR GROUPE -14.63% 1 783 LOCALIZA RENT A CAR 30.49% 5 767 SIXT SE 15.89% 4 553 AVIS BUDGET GROUP INC. 9.94% 3 792 BARLOWORLD LIMITED 5.07% 3 005 CAR INC 5.60% 1 935