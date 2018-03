EUROPCAR : réorganise son activité low cost

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar a annonce la réorganisation de sa business unit low cost pour bénéficier pleinement de l’acquisition récente de Goldcar. " Le segment low cost est l’un des plus dynamique en Europe, avec une taille d’environ 1,5 milliards d’euros, et affichant un taux de croissance annuel historique de 12%", précise le loueur de véhicules. Cette croissance devrait se poursuivre sur un rythme similaire dans le futur, en particulier sur des destinations loisirs en France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Portugal, Grèce et Turquie.Elle sera dirigée par Juan-Carlos Azcona, ancien PDG de Goldcar, et réunira les marques InterRent et Goldcar. L'association de ces deux marques majeures va permettre au groupe de construire une large plateforme et de bénéficier d'un effet d'échelle significatif au sein du segment low cost. Cette Business Unit devrait générer une part prépondérante, d'au moins 15 % du chiffre d'affaires total, pour le groupe dans un futur proche.Afin de bénéficier pleinement de l'agilité de la structure organisationnelle de Goldcar, de leurs processus simplifiés et de leur système informatique solide, flexible et évolutif, le business et la marque InterRent seront opérés par Goldcar en Espagne, France, Italie, Portugal et Royaume-Uni.Conjointement à la réorganisation de cette activité, le groupe adapte actuellement sa plateforme de marques afin de saisir les opportunités de croissance du marché " loisirs ", en proposant à ses clients des solutions de mobilité sur mesure répondant à leurs attentes en termes de services, d'accompagnement et de tarifs.A ce titre, InterRent sera progressivement repositionnée comme la marque " mid-tier " ou de milieu de gamme du groupe et ciblera les clients loisirs qui cherchent le juste équilibre entre le prix et un service qui soit simple. Positionner InterRent sur le marché " mid-tier " est une décision stratégique qui permet à Europcar d'adresser un segment qui est estimé à environ 20% du marché total, avec un potentiel d'évolution significatif au regard des tendances dynamiques du marché.Fabrizio Ruggiero, Directeur Général Ventes, Marketing, Clients et Low Cost, explique : " Moins de trois mois après la finalisation de l'acquisition de Goldcar, nous avons été en mesure de définir notre positionnement stratégique et de le déployer au sein de notre Business Unit Low Cost afin de délivrer la création de valeur que nous anticipions au moment de l'acquisition. Ainsi nous souhaitons réitérer notre confiance quant à notre capacité à générer un minimum de 30 millions d'euros de synergies de coût d'ici la fin de l'année 2020 ".