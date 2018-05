EUROPCAR : va être rebaptisé Europcar Mobility Group

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Europcar a fait approuver par ses actionnaires le changement de nom proposé dans le cadre de son plan 2020 : Europcar Mobility Group. L’Assemblée Générale a par ailleurs approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que la distribution exceptionnelle de 0,1518 euro par action au titre de l’exercice 2017. Le droit à distribution exceptionnelle sera détaché le 29 mai 2018 et sera mis en paiement exclusivement en numéraire le 31 mai 2018.Par ailleurs, l'Assemblée Générale a approuvé la cooptation d'Amandine Ayrem en qualité de membre du Conseil de surveillance, le renouvellement des mandats de membres du Conseil de Surveillance de Pascal Bazin et d'Eric Schaefer ainsi que la nomination de Petra Friedmann en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance.